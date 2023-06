Ramiro llevó soluciones de ripio a 3 barrios más de la ciudad

El candidato a intendente de la Ciudad de Formosa por el Frente de la Victoria, Ramiro Fernández Patri, continúa llevando soluciones concretas a los vecinos. Durante la tarde del jueves concretó intervenciones de ripio en los barrios San Juan 1, San Agustín y Parque Urbano. Además, presentó su propuesta de “Mi Primer Alquiler Joven” a estudiantes en la sede del SITRAMF.

“Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida en los barrios, me comprometo a intervenir 1000 cuadras con asfalto, ripio o estabilizado granular. Lograremos ese objetivo a través de la creación de diferentes consorcios de pavimentación por zonas de la ciudad, integrado por vecinos, comercios, empresas y autoridades municipales. Vamos a promover la propuesta de estabilización de suelos, a un precio mucho más económico, Impulsaremos una planta de asfalto, teniendo en cuenta nuevas tecnologías y sobre todo vamos a tener una articulación constante con el gobierno provincial para la ejecución de obras. Nosotros venimos a profundizar el modelo formoseño en la ciudad”, manifestó Ramiro durante la intervención con ripio en calles del barrio San Juan 1.

En ese sentido, los vecinos del San Juan 1 agradecieron las soluciones concretas que llevó Ramiro. “En principio estoy agradecido por el enripiado de las calles, hace mucho tiempo que no se hacen mejoras. Agradezco a Ramiro por acordarse de los barrios, soy trabajador municipal y me gustó su idea de gestionar la ciudad con los municipales como protagonistas”, afirmó Víctor, vecino del barrio. También Mabel, vecina del lugar manifestó: “Me siento orgullosa al ver al compañero Ramiro, por traernos el ripio, la verdad que nos hacía muchísima falta, hace años queríamos esto, que se mejoren nuestras calles así podemos salir a trabajar y los jóvenes a estudiar”.

Más tarde, Fernández Patri se trasladó hasta el barrio Parque Urbano, donde también se intervino con ripio varias arterias y escuchó otras inquietudes de los vecinos como la falta de frecuencia en el transporte. “Uso el colectivo constantemente y no puede ser que si hay una medida de fuerza se paralice prácticamente la ciudad, me gustaría que mejore la frecuencia de los colectivos. Confío en Ramiro, me dijo que estaba entre sus propuestas mejorar el transporte y sé que puede darnos una solución de la mano del gobernador Insfrán”. Por su parte José, también del Parque Urbano se mostró agradecido con las soluciones: “Agradecido por la visita del futuro intendente. Nosotros colaboramos como vecinos y colocamos luminarias acá en el pasaje, pero hacía falta que llegue esta solución para el barrio”, cerró.

El último barrio intervenido con ripio durante la tarde del jueves fue el San Agustín, donde el candidato a intendente llegó acompañado por los integrantes del sublema Frente de la Victoria y un grupo de militantes. Los vecinos lo recibieron con alegría ya que veían concretado el arreglo de sus calles. “Estamos agradecidos por el ripio y las mejoras, pero yo personalmente porque Ramiro vino a escucharnos, tenemos varias inquietudes, el servicio de recolección es irregular y le pedimos que cuando sea intendente mejore. Valoramos su trabajo, es muy bueno lo que está haciendo por los barrios”, afirmó Omar.