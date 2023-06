Ramiro en el OPNGT: "Vamos a profundizar el modelo formoseño en los barrios"

El candidato a intendente de la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri, participó del acto central del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, que encabezó el gobernador Gildo Insfrán durante la mañana del sábado en la EPEP Nº 396 “Salvador Cayetano Formosa”, del barrio Itatí.

“Nuestro compromiso es profundizar el modelo formoseño en los barrios, la infraestructura más compleja ya la realizó el Estado provincial. Ahora toca garantizar desde el municipio servicios de calidad, para que el vecino viva bien y disfrute de toda esa inversión”. Además, destacó la firmeza del gobernador para afrontar los embates de la oposición. “Reconforta ver a un conductor como el nuestro, tan fortalecido, eso es lo que molesta a la oposición y al partido judicial, que buscan entrometerse en las políticas provinciales, no respetar la independencia de los poderes, no respetar el federalismo” manifestó Ramiro.

En esa línea agregó: “Estoy convencido que, a diferencia de otras provincias, con Formosa no van a poder, nuestra Constitución es muy clara, no da lugar a interpretaciones. No existe impedimento legal para que el gobernador sea candidato. El gobernador Insfrán no gana simplemente porque la Constitución establece la posibilidad de la reelección, gana porque hay un pueblo que lo quiere y él se ha ganado el corazón del pueblo, fruto de gestión y compromiso” afirmó.

El actual diputado nacional también se refirió al desarrolló de la campaña. “El vecino entendió que es necesario avanzar hacia una nueva etapa de la ciudad, donde los barrios sean protagonistas. En las últimas semanas visitamos 60 barrios, fuimos casa por casa, escuchando, viendo las necesidades, desde ayer comenzamos a dar respuestas a las urgencias, logramos avanzar con ripio y solucionar el mal estado de las calles de distintos barrios, en cuatro jurisdicciones”.

“Agradezco la recepción de la gente, los vecinos se contactan y me piden que los visite, nos abren las puertas de sus casas, nos transmiten su apoyo. Mi compromiso es dar respuestas a las urgencias, pero las soluciones definitivas van a llegar a partir del 10 de diciembre cuando estemos en el municipio. Vamos a hacer una transformación profunda, de la periferia al centro, porque la Formosa de los barrios realmente necesita mucha presencia municipal”, finalizó.

