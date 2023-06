ODEPOE rechaza infundadas afirmaciones de medios porteños sobre elecciones en Formosa

Gialluca rechazó las afirmaciones de medios nacionales en cuanto a que se trató de una elección amañada, con miles de votantes que vinieron a votar desde Paraguay, así como que “la gente vota por una bolsita de mercadería”-

El -ODEPOE- Observatorio de Derechos Políticos y Electorales que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo, rechazó enfáticamente por infundadas y tendenciosas las afirmaciones de medios nacionales quienes afirman al cierre del acto electoral y sin conocerse los resultados de ningún centro electoral de toda la Provincia que se permitió votar a ciudadanos paraguayos, de que Gendarmería Nacional, tuvo que destruir o levantar precarios puentes para pasar hacia Argentina, hechos que tienen una carencia de realidad, que invitamos a los mismos a recorrer toda nuestra frontera para que la conozcan y luego informen con propiedad. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió nuevamente que “los medios porteños, cartelizados, cruzaron el Río Bermejo, solamente para insultar a nuestra gente, con una prepotencia que es inentendible, y que no vamos a dejar pasar por alto”. Continuamos trabajando para que las Instituciones Democráticas funcionen correctamente y para garantizar los derechos de todos los ciudadanos que viven en nuestra tierra, siempre con respeto y admitiendo que el único Soberano es el Pueblo de Formosa, quien, con su madurez cívica, eligió a sus representantes y así lo continuará haciendo. Si es necesario “modificar o cambiar normas o instrumentos eso quedará en mano de los diferentes poderes del estado, y mediante las consultas directas o indirectas que establecen nuestro sistema federal de gobierno, todo, siempre dentro de la Constitución Nacional y Provincial”. Durante toda la jornada, se recepcionaron múltiples consultas de ciudadanos que no pudieron sufragar, algunos de ellos por figurar en el padrón con una leyenda en rojo que decía “elector anulado”. Tal el caso de un elector Persona No Binaria que tramitó un nuevo documento nacional de identidad, pero que figuraba bajo otro número de orden en la misma mesa. Otros casos por encontrarse a más de 200 km de distancia del lugar donde debían votar el día del comicio. También se dieron situaciones de personas que por razones de salud no pudieron asistir. En todos los casos se les asesoró que, a fin de evitar las penalidades previstas en el Régimen Electoral de la Provincia -Ley 152- se acerquen al Organismo de la Constitución para tramitar coordinadamente con el Tribunal Electoral Permanente la justificación para cada caso.