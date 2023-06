José Yorg: “La Universidad Provincial de Laguna Blanca es una institución promisoria”

“Si bien es cierto que he esperado un largo tiempo para dar a conocer mi opinión como educador social sobre la Universidad provincial, no es menos cierto que el tiempo y la distancia otorgan una nueva y vigorosa visión e interpretación”.

El educador social José Yorg refirió recientemente que “según el saber popular las cosas buenas requieren tiempo para mostrar sus bondades, y en este caso, me refiero a la constitución institucional de la Universidad Provincial de Laguna Blanca que seguramente cumplirá esta sabiduría”.

Señaló el respetado docente que “la Universidad provincial está ubicada territorialmente en un punto estratégico del interior formoseño con fácil acceso y esto no es un dato menor, al contrario, facilita que interesados/as concurran”.

“Sin dudas-destacó Yorg- me permito ver y constatar el entusiasmo que representa esta casa de estudios superiores y que ello abrirá promisoriamente un nuevo tiempo de la educación, la investigación y la extensión universitaria de excelencia para bien de Formosa”.

La educación lo es todo

Fijó Yorg que “como maestro que he transitado el interior profundo de Formosa valoro y afirmo que la educación lo es todo para el desarrollo personal, profesional y provincial, pero también la investigación y la extensión superior, esto lo compruebo permanentemente por medio de mis alumnos, mis exalumnos, se que no digo nada nuevo, pero es bueno recalcarlo en estos tiempos de tanta incertidumbre”.

“Si bien es cierto que he esperado un largo tiempo en dar a conocer mi opinión como educador social sobre la Universidad provincial, no es menos cierto que el tiempo y la distancia otorgan una nueva y vigorosa visión e interpretación del análisis que he realizado y que coloca a la Universidad Provincial de Laguna Blanca como una institución promisoria, cerró Yorg.