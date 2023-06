“El sistema previsional de Formosa es uno de los más sólidos del país”, aseguran

El pasado viernes, el Gobierno de Formosa realizó un acto de entrega de resolución de jubilaciones provinciales y nacionales, que se tratan de las últimas otorgadas en el marco de la moratoria previsional.

A la fecha, son 2.316 los formoseños y formoseñas que accedieron al beneficio previsional previsto en la Ley 27.705 que establece la ultima moratoria. Se estima que son un poco más de 17.000 los potenciales favorecidos por esta medida.

Al respecto, el economista Adrián Muracciole opinó que “en un momento donde se discute el futuro del país, es muy importante reflexionar, como menciono el doctor Insfrán, sobre los modelos políticos en pugna”.

“Esta ley es el reflejo de quienes pensamos que el Estado está para reparar las injusticias del mercado. Quienes están recibiendo la jubilación nacional por moratoria son personas que trabajaron toda su vida, pero lo hicieron en condiciones de informalidad y con sueldos bajos”, consideró.

Y agregó: “Para el peronismo, esta situación debe solucionarse y se lo hace integrando estas personas al sistema de protección social que se brinda a los adultos mayores que es a través de la jubilación. Para Juntos por el Cambio por el contrario estas personas deben ser abandonadas a su suerte y si ya no pueden trabajar más, que sean problema de sus familias”.

Asimismo, el profesional indicó que, en un país donde casi el 40% de las personas trabajan en la informalidad, “sostener como lo hace el radicalismo y el PRO que esos trabajadores son culpables de su situación y ergo no tienen derecho a una jubilación es una inmoralidad inaceptable, que va en contra de los valores cristianos de la solidaridad y el amor”.

Y subrayó que “esto no es una opinión mía. Carbajal y Buryaile votaron en contra de la moratoria, porque para ellos, las personas que trabajaron en negro toda su vida no merecen nada. No se si porque ellos crean que el trabajo en negro está bien o sólo sea por odio de clase, pero votaron en contra tratando de evitar que puedan tener un beneficio para disfrutar de esa etapa de la vida donde ya merecen descansar”.

En el acto del viernes también se entregaron jubilaciones provinciales, por lo que el docente universitario mencionó lo “importante que es tener una caja de jubilaciones provinciales”.

“Cuan valorable es la decisión policía del Gobernador de mantener la caja y no transferirla a Nación como hicieron otras 10 provincias en el país”, resaltó.

Y prosiguió: “Al mirar el mapa de jubilaciones en Argentina, observamos que en la mayoría de las provincias el haber previsional mínimo está por debajo de los 100 mil pesos mensuales, mientras que en Formosa que abona el 82% móvil a sus jubilados, el mismo supera los 130 mil pesos”.

De esta manera, Muracciole, manifestó que, tal como lo indica el gobernador Insfrán, “tenemos una de las jubilaciones mínimas mas altas del país. Es la más alta del NEA, del Norte Grande. Es mas alta que la que se abona en la CABA, Córdoba, Mendoza oNeuquén, por ejemplo, con quienes suelen compararnos”.

“Pues bien, sólo en Tierra del Fuego encontramos un haber previsional mínimo superior. En el resto del país, Formosa paga la jubilación mínima mas alta y eso tiene una explicación”, se explayó.

El economista sostuvo que “el desendeudamiento, el superávit fiscal y la decisión política del doctor Insfrán hacen posible esta realidad”, porque no sólo tenemos la segunda jubilación mínima más alta de Argentina, sino que además desde el 2015 ha crecido un 10% por encima de la inflación, algo que no sucedió en ningún lugar de la Nación”.

“Esto demuestra la solides de nuestro sistema previsional, sin dudas de los mejores de Argentina”, ratificó.

Al finalizar, Muracciole concluyó en que “en momentos electorales resulta necesario tener presente nuestro recorrido como provincia, para valorar lo conseguido y defenderlo ante quienes nos atacan y quieren venir a quitárnoslo”.