Bibolini y Samudio hicieron la presentación oficial de su candidatura a concejales

Como primeros representantes del sublema Tercera Posición, por el Frente de la Victoria y con la presencia del ministro Aníbal Gómez, se reunieron con el personal de los centros de salud de la Capital, en una noche amena, en la que reafirmaron el liderazgo del gobernador Insfrán como conductor de la provincia y su apoyo absoluto para seguir construyendo el Modelo Formoseño.

En la noche del jueves 8 de junio, el doctor Julián Bibolini y la doctora Sofía Samudio Godoy presentaron oficialmente su candidatura a concejales de la ciudad de Formosa, por el sublema Tercera Posición, del Frente de la Victoria, en el marco de las elecciones provinciales 2023 que se llevarán a cabo el próximo 25 de junio.

Con el acompañamiento del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, el lanzamiento de los candidatos se llevó a cabo en el salón del camping “17 de Octubre” de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Formosa, ubicado en el acceso norte de la ciudad.

En el lugar, el doctor Bibolini y la doctora Samudio Godoy se reunieron con el personal de los distintos centros de salud de la Capital, que con mucho entusiasmo apoyaron la propuesta de que el sector, pueda estar representado por dos queridos compañeros en el Honorable Concejo Deliberante.

El titular de la cartera sanitaria agradeció la presencia “de la gran familia de salud en esta noche en la que estamos presentando una propuesta política de la cual estamos orgullosos y convencidos”.

Continuó poniendo de relieve “no lo hacemos porque sí, sino porque consideramos que el Justicialismo es una forma de vida y una forma de comportarse de manera individual, familiar y comunitaria, que busca siempre le bien común y con la lista que presentamos, con el doctor Bibolini y la doctora Samudio Godoy al frente, ese es nuestro objetivo”.

Sostuvo que ambos candidatos sabrán llevar la propuesta de salud al Concejo y a la Municipalidad para que allí puedan tener también “una mirada sanitaria”, refiriendo que “la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino un estado de bienestar físico, espiritual, mental y comunitario y confiamos en que el doctor Bibolini y nuestros candidatos, llevarán adelante esa perspectiva”.

Destacó que el gobernador Gildo Insfrán “siempre tiene presente a la salud pública en su pensamiento y en su corazón” porque, permanentemente, manifiesta el aprecio por el personal de salud y porque, además, trabaja día a día para sostener “como bien él lo dice, el mejor sistema de salud público del país que lo tenemos en nuestra provincia”.

“Nosotros, sabemos de la evolución de la salud pública en Formosa”, señaló refiriéndose a los grandes logros alcanzados en los últimos años y numerando algunos hitos como el Hospital de Alta Complejidad, el Interdistrital Evita, el Centro Provincial de Hemoterapia e Inmunoquística, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, entre otros, afirmando que eso “nos pone en lo más alto de la salud pública dentro de nuestro país”.

Y afirmó en ese sentido que, ese camino que en materia sanitaria está llevando adelante el gobernador Insfrán, al igual que en otros aspectos como: caminos, energía, educación, viviendas, el recurso hídrico “y todo lo que ya conocemos, sobre todo los que somos del interior de la provincia es un proyecto que no puede ser truncado, porque es el que elegimos los formoseños. Por eso, hoy el personal de salud, le reiteramos al Gobernador que estamos y seguimos firmes en la defensa del Modelo Formoseño”.

A su turno, el doctor Bibolini se dirigió a los compañeros y compañeras que trabajan en los distintos centros de salud, agradeciendo la presencia a la convocatoria y reiterándoles su pedido de acompañarlo a “reafirmar una vez más, el liderazgo de doctor Insfrán” y a fortalecer “el proyecto del Modelo Formoseño”, en este caso, representando a todo el equipo de salud.

Así, el primer candidato a concejal por el sublema Tercera Posición invitó a los presentes a “seguir construyendo la provincia que soñamos y que todos los formoseños y formoseñas nos merecemos, con los logros alcanzados y teniendo siempre los objetivos claros de lo que queremos para nosotros, para nuestros comprovincianos y para nuestra provincia”.

Por su parte, la doctora Samudio expresó “soy de familia peronista, pero soy nueva en esto. Muchos me conocen, otros tanto no. Les pido que me acompañen a seguir trabajando por la gente, sobre todo por los que más necesitan, como lo venimos haciendo desde el Gobierno de la provincia y desde el Ministerio de Desarrollo Humano”.

“Como dice el Gobernador, les propongo una vez más, seguir trabajando unidos, organizados y solidarios. Aquí estoy, me pongo a disposición de ustedes y de nuestros vecinos para lo que necesiten”, afirmó.