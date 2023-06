Afirmó la Defensoría que se deben implementar las políticas económicas necesarias para garantizar los derechos de los consumidores

A 40 años de la vuelta al sistema que tiene a la soberanía popular como principio político rector, celebramos 68 años de Provincialización con una gran participación ciudadana puesta de manifiesto en las últimas elecciones provinciales y que se traduce en una consolidación de nuestras Instituciones, pero también en demandas motivadas en mejorar el acceso a bienes y servicios esenciales para poder vivir dignamente-

Al conmemorarse el 68 Aniversario de la Provincialización de Formosa, desde la Defensoría del Pueblo, su Titular Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que son momentos en que se debe necesariamente resaltar la madurez de nuestro joven pueblo. Es que, no hace más de 20 años, poder acceder en todo el territorio provincial a la educación, salud pública, servicios esenciales, comunicaciones, se constituía en algo improbable. En la actualidad transitamos momentos de significativas transformaciones donde la presencia de un Estado Social o de Bienestar, promueve la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de la riqueza. Necesariamente a esta realidad, debemos afirmar que, continuaremos trabajando Institucionalmente para una integración a la Red Ferroviaria Nacional, por la obtención de Tarifas Regionales Diferenciadas y por políticas públicas que tengan en cuenta las características de un territorio ubicado en el NEA alejados de los grandes centros de producción y de decisión nacional y que, a su vez, nos constituimos en frontera con la República del Paraguay y de allí, la necesidad de que existan mayores y mejores estructuras de comunicación con nuestros vecinos. La enjundia y riqueza de nuestro pueblo, está fundada en valores y conductas que no se adquieren en ninguna góndola y que solamente se obtienen mediante la pertenencia a esta tierra. Esto quedó absolutamente demostrado en los últimos días con una participación ciudadana en las elecciones provinciales y municipales que acarició el 80%, contra porcentajes muchos más bajos y donde los votos en blancos se imponen en las urnas en otras provincias. Con esta realidad, podemos afirmar que, la mayor participación ciudadana, se traduce en una mejor democracia, lo que es esencial para legitimar el poder político que es el encargado de llevar adelante la soberanía popular. Obviamente, que no podemos ser ingenuos en que son miles y millones de argentinos que padecen hoy serias dificultades para acceder a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, a los medicamentos, afrontar gastos de alquileres y diversos servicios que el Estado Nacional, Provincial y Municipales, son responsables de garantizar y para ello exigimos, modificar lo que bajo la consigna del “libre mercado” se ocultan los monopolios que producen el endeudamiento de los consumidores y aquí es donde “la política” debe eliminar rápidamente las asimetrías y vulnerabilidades que padece nuestra población, agravada en sectores como el de los adultos mayores, jubilados, pensionados, cuentapropistas, que conforman los colectivos más débiles y que también merecen y tienen todo el derecho a una vida digna y a una permanente protección del Estado.