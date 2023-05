Vecinos de los barrios Laura Vicuña y Curuzú La Novia solicitan camino alternativo para evitar accidentes

Vecinos amenazan con cortar el tránsito de la Ruta Nacional Nº 11, ante la falta de respuesta a sus pedidos que vienen realizando desde el 2022, frente al tránsito de grandes camiones que transportan tierra, los cuales han destruido el único acceso enripiado de la zona, los que, además, exponen diariamente a peatones, ciclistas y motociclistas a graves siniestros viales, habiendo los mismos, atropellado a animales, sin que nadie les otorgue una solución-

Se hicieron presentes en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, Representantes de unas setecientas familias que actualmente habitan el conglomerado que forman los Barrios Laura Vicuña y Curuzú La Novia, a fin de requerir que las empresas que se hallan consolidando la barrera del Bº Divino Niño, acondicionen un camino alternativo ya existente, lo cual permitirá que los camiones de gran porte (bateas) dejen de transitar llenos de tierra por la arteria principal del amplio sector donde residen los mismos. Conforme expresaron los reclamantes, desde tempranas horas de la madrugada, hasta entrada la noche, camiones de gran porte circulan de manera permanente, por la única calle de ingreso y egreso de la citada barriada, poniendo en serio riesgo la seguridad física de los vecinos, ya que al no existir veredas comunitarias, no tienen más alternativas que desplazarse caminando por la calle o hacerlo en bicicletas, motocicletas, exponiéndose al riesgo de sufrir accidentes, como los ya protagonizados por personas que sufrieron heridas, producto de las piedras que despiden las ruedas de los camiones. Así también, debido al conducir imprudente de los choferes, muchas mascotas han sido arrolladas y muertas. Destacaron, además, que el ripio recientemente dispuesto en ocho (8) de las más de veinte (20) cuadras solicitadas, se halla en pésimo estado pues los camiones lo desparramaron y los días de lluvia literalmente lo terminaron por levantar, originándose grandes pozos y, cuando el suelo posteriormente se seca, no se puede vivir dentro de la casa por la gran polvadera que genera el tránsito de los mismos. Se hace preciso, que las empresas y las autoridades que encargaron la obra que es suma importancia y que reconocieron que es necesaria, deben habilitar el camino alternativo, el cual ya existe y permitirá la salida a la RN Nº 11 por una zona que prácticamente no está habitada por nadie, para lo cual solo faltaría el perfilado y la disposición de unas pocas alcantarillas, estimando que con buena voluntad se puede poner fin a un padecer que vienen sufriendo desde noviembre del año 2022 y que ha tornado la situación en insostenible, no siendo necesario que suceda una desgracia para hacer lugar a la petición de los vecinos. En este sentido, un equipo de la Defensoría del Pueblo, concurrió al llamado de los vecinos que se autoconvocaron en el acceso al barrio a fin de determinar las acciones concretas a seguir por la falta de atención a sus pedidos por parte de la empresa transportista, que tiene su sede en el Bº San Francisco de esta capital, y que evidentemente no “toma conciencia de los perjuicios que viene ocasionando y los que puede originar, mediante el desplazamiento de camiones de carga atravesando una zona densamente poblada”. En consecuencia, el Organismo de la Constitución, libró instancias con carácter de muy urgente a las empresas, a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y a los Organismos Provinciales Competentes, a efectos de que se avoquen a dar urgente solución a la problemática planteada por todos los vecinos.