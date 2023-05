Se suspendió el paro de colectivos

Gialluca afirmó que, se continúa denunciando las asimetrías en los subsidios entre el AMBA y las Provincias del Interior, pero ni el Ministerio de Economía, de Transporte y Legisladores han logrado equiparar los mismos mediante una Ley Nacional, ya que todo lo que se hace mediante Resoluciones, no se respeta y la puja entre el Estado y las Empresas, hace que los usuarios – vecinos siempre queden en el medio, con un servicio ineficiente y pagando mayores costos-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó, que el Ministerio de Trabajo, prorrogó la Conciliación Obligatoria y de esta manera, mañana martes, el transporte público de pasajeros, funcionará con normalidad. Gialluca, advirtió que, uno de los tantos problemas graves que posee el transporte público de pasajeros en Formosa, reside en el tema salarial, “donde ya hemos planteado Institucionalmente que los ingresos deben regionalizarse, puesto que las capacidades de pago de una empresa de CABA, no es la misma que posee una del NEA o del NOA y pretender unificar los sueldos en todo el país, demuestra que la UTA no viene haciendo bien su trabajo o al menos no piensa en los usuarios, quienes son los que pagan los boletos”. Por otra parte, tenemos el tema de los subsidios y en este ítem, es conocido que los sistemas de transporte en todo el mundo reciben algún tipo de ayuda y hay incluso ciudades europeas que cuentan con servicios gratuitos. El debate sobre si hay que subsidiar o no el transporte es hoy una discusión superada. Lo que no podemos continuar teniendo es una inequitativa distribución de los beneficios entre lo que se le otorga a CABA y al Interior del País, ya que todos denuncian que prácticamente el 75 u 80% de los subsidios al transporte público se queda en el AMBA, pero el Ministerio de Economía, el de Transporte y nuestros Legisladores no han hecho nada hasta hoy para cambiar esta injusticia que es la de reducir de manera urgente las asimetrías históricas que existen entre el centro del país y las provincias. Gialluca agregó que, nuestros legisladores deben trabajar en este tema “porque entre el Estado y las Empresas, se encuentran los usuarios, quienes permanentemente son los castigados con aumentos de pasajes o con un servicio público de transporte altamente deficitario”. Los desequilibrios financieros y económicos hacen que los colectivos del AMBA sean nuevos prácticamente, pagan un combustible e insumos más baratos y en el interior los usuarios deben conformarse con unidades que se quedan por las calles. Añadió que, los vecinos pagan a través de la SUBE dos (2) veces el boleto, a través de la SUBE y con los impuestos que subsidian a los empresarios y se le suman además otros gastos, como por ejemplo los adicionales que pagan cuando cargan las tarjetas y a los que son sometidos los vecinos. Culminó señalando, que el transporte público en Formosa debe reformularse totalmente, exigiéndose desde el Municipio que la Prestataria brinde un servicio de calidad para todas aquellas líneas de mayor demanda y en las otras las Autoridades Competentes, deberían gestionar e implementar Cooperativas entre trabajadores y usuarios – vecinos para todos aquellos sectores de la ciudad que no se encuentran con una gran densidad de población, pero que tienen el derecho y la necesidad de un adecuado y útil transporte público de pasajeros.