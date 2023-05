Ramiro: "Tengo los equipos, la energía y las ganas para liderar esta nueva etapa de la ciudad"

El candidato a intendente de la Ciudad de Formosa, Ramiro Fernández Patri, compartió la apertura del torneo de fútbol femenino en el Bº Namqom, participó del cierre del Taller de Corte y Confección en el Bº Libertad, y compartió con jóvenes del Bº San Isidro Labrador.

Durante la siesta del viernes el actual diputado nacional visitó el barrio lote 68, donde la agrupación “17 Militantes”, a cargo del dirigente Marcelo Sosa y del candidato a concejal, Horacio Pettit, organizó un torneo de fútbol femenino. En la apertura del evento, Fernández Patri se comprometió a apoyar desde el municipio toda iniciativa deportiva y cultural. “Vamos por un municipio que garantice infraestructura en los barrios de nuestra ciudad. Para que los jóvenes puedan formarse para el trabajo y también puedan acceder a espacios libres y gratuitos de recreación. Quiero que en cada barrio los vecinos disfruten de microestadios y salones de usos múltiples, donde los jóvenes puedan socializar”.

“Cuando hablamos con los vecinos, nos reclaman las calles, nos reclaman el transporte público, la iluminación, los basurales. Eso quiere decir que hubo un modelo que no priorizo a los barrios, hubo un modelo donde el centro está muy lindo, donde tenemos el Paseo Ferroviario, la bajada de lancha, que a todos nos gusta y está perfecto, estamos orgullosos, pero eso no puede ser en detrimento del conjunto de los barrios. Tengo un modelo de ciudad superador del modelo municipal actual”.

En este sentido agregó que la recreación la entiende como un derecho y no como un privilegio. “Estoy convencido, preparado, tengo los equipos, la energía y las ganas para liderar esta nueva etapa de Formosa, donde los barrios sean protagonistas”. Por su parte, el pastor Reinaldo Ramírez, agradeció la presencia del candidato “Estamos pasando un día muy especial, donde la juventud se involucra y se hace presente. Damos gracias por su presencia al futuro intendente de Formosa, Ramiro Fernández Patri, él cuenta con todo nuestro apoyo”.

Más tarde, Ramiro acompañó el cierre del Taller de Corte y Confección organizado por el Equipo RFP en el Bº Libertad. El evento consistió en un desfile y puesta en valor de las prendas realizadas por las mujeres que recibieron la capacitación. “Desde el municipio vamos a generar estos espacios de capacitación, para que los vecinos desarrollen ese gran talento que tenemos los formoseños. Porque esto les sirve a ustedes, primero para la sustitución de compras que puedan hacer para la familia y por otro lado de prendas que puedan hacer para terceros, generar ingresos, tener su propio emprendimiento” manifestó.

“Diseñé varias prendas para mi hija, el taller me sirvió y me gustó muchísimo. Hice amigas, agradezco a Ramiro por la posibilidad, por acompañarnos durante todo el curso y por venir al cierre del taller. Me gustan sus propuestas, él va a ser el próximo intendente de Formosa” afirmó una egresada del taller. El evento fue coordinado por Alberto Surín, integrante del Equipo RFP, y el taller fue dictado por Silvia Amaral. En muestra de agradecimiento las mujeres obsequiaron a Ramiro una camisa confeccionada por ellas y que el candidato recibió con mucho orgullo.

Entrada la noche, Ramiro compartió un encuentro con Jóvenes organizado con la dirigente Celeste Benítez, en el Bº San Isidro Labrador. “Es lindo ver a tantos jóvenes comprometidos, a nivel ciudad tenemos un gran desafío, el modelo formoseño de nuestro gobernador se tiene que profundizar en cada barrio de la ciudad Formosa. Vamos a gestionar el municipio con mirada justicialista” se comprometió.

Por último, en contacto con la prensa, Fernández Patri señaló su alegría por la recepción que tiene de los vecinos. “Estoy muy contento de recorrer cada rincón de la ciudad de Formosa, por invitación de los propios vecinos, ellos van a ser protagonistas en mi gestión. Ahora sí es el momento de una ciudad inteligente. Una ciudad donde la tecnología que hoy está a disposición sea utilizada para mejorar la calidad de vida a todos nosotros” finalizó.