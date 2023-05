Nacif se refirio “al golpe de Estado como estrategia política”

El Intendente de Ingeniero Juarez, Rafael Pachanga Nacif, indico que la catarata de presentaciones judiciales en la Justicia y específicamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que no participe de las próximas elecciones el Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfran y ahora también en el orden local, mas de una treintena de intendentes y presidentes de comisiones de Fomento, no hace mas que demostrar que la oposicion esta nuevamente utilizando la estrategia del golpe de Estado para conseguir, sin suerte gobernar, algo que no pudieron hacer hasta ahora por su torpeza, falta de credibilidad; incapacidad y mezquindades internas.

Sabemos que existen mas que sobrados fundamentos jurídicos y una constitución provincial que nos avala, pero aquí hay que entender que la cuestión de fondo es que los miembros de la Corte y sus cómplices locales quieren dar un ejemplo, privando de todos sus derechos al pueblo formoseño, porque eso pasa cuando proscriben al líder del partido justicialista nacional y provincial, al gestor y promotor de la liga de los gobernadores del norte grande, y a un ciudadano que pelea por los valores fundamentales que aseguran el funcionamiento de la Republica, dijo Nacif.

“No es la primera vez que anticipamos que esto podia ocurrir, porque es la única manera de ponerle fin a un gobierno federal, inclusivo, solidario, de profundo carácter social; porque los enemigos de la Patria vienen por todo y por todos.Por todo esto hay que estar más unidos que nunca y movilizados”,expresó Nacif.