Insfrán: “Los formoseños creyeron en mí cuando solamente tenía la palabra”

El gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurada este miércoles 31 la obra de refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad de Laguna Naineck. En el acto central, además se firmó el acta del inicio de obras de 40 viviendas urbanas y un nuevo hospital para esa localidad del norte de la provincia.

Al brindar un discurso ante los presentes, el primer mandatario agradeció la confianza depositada, al señalar que recibe cariño y aprecio en toda la geografía de la provincia. “Ustedes creyeron en mí cuando solamente tenía la palabra, porque mi militancia en esa época no era rentada, no era con cosas en la mano, sino hablarles y convencerles. Creyeron en mí y me dieron un lindo trabajo”, recordó.

Insfrán señaló que aún persisten personas que, cegadas por el odio, no quieren reconocer los logros de la provincia de Formosa, y volvió a señalar que los sistemas públicos de salud y de educación son los mejores del país.

En ese contexto, precisó que durante su gestión se inauguraron 1475 edificios educativos, dos de ellos en Colonia San Juan, perteneciente a la jurisdicción de Laguna Naineck, en la misma jornada.

A sus detractores, que tienen como norte ganarle en las elecciones, les aconsejó que mejor trabajen para ganarle a la política del Modelo Formoseño, aunque advirtió que ningún tribunal puede impedir la voluntad soberana del pueblo, que indica que el pueblo formoseño quiere una profundización de ese modelo.

Dijo que lejos está esa frase que pregonan algunos de un Modelo acabado: “Recién empezó a moverse la maquinaria poderosa, para convertir a Formosa no solo en educación y salud, sino en una provincia pujante de producción, trabajo e industrialización de su materia prima”.

Aquí recordó la importante inversión que hará una empresa con capitales brasileños, en la próxima instalación de una biosiderúrgica, que dará más de 3500 empleos de forma directa e indirecta, convirtiendo así a Formosa en la única con una empresa de este tipo.

“De Corumbá se traerá el mineral de hierro por la Hidrovía y se va a depositar en el puerto, 244 mil toneladas de mineral de hierro por año se van a traer. De ahí se llevará hasta la biofábrica para convertirlo en arrabio, según los entendidos tiene un 60% de resultado final. Más de 150 mil toneladas por año”, detalló.

Comentó que al tratarse de una biodiserúrgica, que utiliza carbón vegetal, necesitará 90 mil toneladas de carbón por año para un solo horno, lo que deberá cuadruplicarse en los cuatro hornos previstos en el proyecto.

“No solo el arrabio, la misma empresa hará los caños para los acueductos como el Acueducto que traerá agua desde el río Paraguay en Puerto Pilcomayo y pasará por acá, Riacho He Hé y seguirá hasta General Güemes, en la ruta 95”, detalló.

Sobre este proyecto, dijo que no solo garantizará agua potable para el consumo humano, sino que permitirá 44 mil hectáreas bajo riego, lo que demandará la utilización de equipos de riego para la producción.

Riqueza mal distribuida

Seguidamente, Insfrán se ocupó de la distribución de la riqueza, concentrada en pocas manos en el país, al señalar que son aquellos “hijos de su madre que viven del esfuerzo de todas las provincias y quieren venir a darnos cátedra” con sus críticas.

Agregó además que, en un reciente informe publicado, se desprende que las provincias del Norte Grande tienen mayor número de propietarios de viviendas propias, ocupando Formosa el sexto lugar, y CABA, el último.

“Esto quiere decir que todos los negocios, los edificios enormes que existen en Capital Federal son negocios inmobiliarios, tienen que pagar un alquiler”, expresó.

“Ellos nos quieren hablar a nosotros de corruptos y dictadores, justamente esa señora que tiene un apellido que sabemos de donde proviene: Bullrich, Luro, Pueyrredón, le falta que se llame Nazar Anchorena”, cerró.