Solicitaron al Ministerio de Salud, convocar al Consejo Federal y al secretario de Comercio por los altos precios de los remedios

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, los medicamentos subieron el doble que la inflación y se ubican entre los rubros que más se remarcaron en los primeros 4 meses del año. Añadió que, hemos remitido una nueva Instancia a la Ministra de Salud Dra. Carla Vizzotti, peticionándole que convoque al Consejo Federal de Salud y al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, “con la finalidad de fiscalizar y regular el precio de los medicamentos, pues, no pueden existir consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación por parte del Estado, y en la actualidad, se los ha dejado librado al mercado, y en este sentido, no pretendemos que los laboratorios dejen de ganar dinero, pero todos sabemos que si los monopolios no son regulados, colocan los precios que se les ocurre”. Gialluca fundó su afirmación en que, los primeros 10 laboratorios concentran el 50% del mercado total en nuestro país. Esa cifra sube al 70% del total cuando se consideran a las primeras 20 empresas. Además, 4 droguerías concentran la distribución. Por esto, los laboratorios son los principales responsables de la formación del precio de los medicamentos. Así tenemos que, los aumentos del último mes ubican a los medicamentos entre los rubros que más se remarcaron en el primer cuatrimestre del año. Por otra parte, los Acuerdos que se alcanzan entre la Industria Farmacéutica, la Secretaria de Comercio y el Ministerio de Salud de la Nación, tienen un cumplimiento dispar por parte de los primeros y ello es responsabilidad de quienes tienen la obligación de lograr una eficaz fiscalización. En el caso de los medicamentos más usados, el incremento promedio medido en abril fue del 16,7%. El acumulado para el primer cuatrimestre, medidos los precios entre el 1/1/23 y el 30/4/23 es del 31,3%. Estos valores están por encima del IPC nivel general y de las expectativas inflacionarias. Por otro lado, observamos con preocupación la brecha existente entre el -precio PAMI- y el de -venta al público-. Esa diferencia hoy está rondando el 42%, afirmaron y recordaron que cuando surgió el precio PAMI la diferencia iba a ser del 18 o 20%.