Advirtió la Defensoría que otro aumento en las garrafas de 10kg a partir del jueves acrecentarán los abusos

Gialluca solicitó a las distribuidoras habilitadas, no incrementar los precios del gas con delivery, de manera tal que los comercios, kioscos, se vean obligados a respetar los precios de referencia, sugiriendo a los vecinos adquirir las garrafas en los representantes oficiales-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó sobre nuevos aumentos en el gas envasado, tanto de 10, 12 y 15 kg, dispuestos por la Secretaria de Energía de Nación y que comenzarán a ser cobrados a los consumidores a partir de este jueves 1 de junio. De este modo, la garrafa de 10 kg al mostrador pasará a tener un costo de $2.460 ($100 más), la de 12 kg un precio de $2.950 ($120 más) y la de 15 kg $3.690 ($150 más); siendo que, hasta este miércoles 31 de mayo, las distribuidoras comercializaban el tubo de 10 kg a $2.362 el 12 kg a $ 2.834 y el de 15 kg a $ 3.543. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó éste y otros aumentos, como los de internet, cable y telefonía móvil que ha autorizado el ENACOM, como así también los incrementos de las cuotas de los colegios privados, de la medicina prepaga y de los alquileres que en este mes, para quienes hayan firmado un contrato en junio del 2022, se les aplicará un aumento que rondará el 100%, todo lo cual, continúan “debilitando gravemente la capacidad adquisitiva de los trabajadores, más en regiones como el NEA, donde no tenemos aún gas por redes”, situación esta que se agrave para las franjas sociales más vulnerables y especialmente para los que actualmente dependen de trabajos informales o cuentapropistas, “quienes se ven obligados a comprar la garrafa de 10 kg en comercios barriales o negocios ubicados, tanto en nuestra Ciudad Capital, como en el Interior Provincial, donde los precios de referencia antes mencionados no se respetan y los usuarios deben pagar desde $2.700 y en algunos casos más, lo que constituye un verdadero abuso por parte de los mismos”. En este sentido, Gialluca sugirió adquirir el gas envasado “en las distribuidoras habilitadas y que, en el caso de la Ciudad de Formosa, están individualizadas como Lezcano Gas S.R.L., Amarrilla Gas, Es Gas y Refsa Gas S.A., la que, a su vez, distribuye las garrafas en todo el Interior Provincial posibilitando a la gente acceder a este bien esencial a un costo de referencia”. En este contexto y teniendo en cuenta que la Ciudad de Formosa se ha quedado con pocas distribuidoras oficiales de gas envasado y por lo que no todos los vecinos – consumidores pueden concurrir a realizar las compras al mostrador para pagar los precios de referencia, desde el Organismo de la Constitución, “se solicitó a título de colaboración por ser una materia desregulada a cada una de las distribuidoras que no aumenten los precios con delivery, con lo cual, se trata de frenar los precios abusivos, con márgenes de ganancias irracionales que cobran los comercios barriales, aprovechándose de la necesidad de la gente, quienes no pueden llegar o no tienen un medio de transporte para poder comprar el gas envasado al mostrador”. Finalmente, el Funcionario solicitó a los usuarios, denunciar a todos los lugares que no respeten los precios de referencias a los teléfonos 370 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 y/o a los correos electrónico