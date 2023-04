El testimonio en primera persona del director de la EPET N° 7: “Soy profesor gracias al gobernador Insfrán”

El actual director de la Escuela Provincial Técnica N° 7 del barrio Eva Perón de la ciudad de Formosa, el profesor Remigio Gallo, le agradeció al gobernador Gildo Insfrán la oportunidad de estudiar y recibirse de profesor de Biología en la Universidad Nacional de Formosa.

Oriundo de la localidad de Río Muerto, que se encuentra de la ciudad de Formosa a unos 600 kilómetros de distancia, en el oeste formoseño, relató su historia personal, enfatizando que por el gran gesto del primer mandatario pudo terminar sus estudios de profesor en Biología en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

“Por eso hoy y siempre digo que soy profesor gracias a él”, afirmó contundente en declaraciones recogidas a AGENFOR.

Proveniente de una familia humilde de pequeños productores paipperos ganaderos, quien con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación logró llegar al objetivo que se propuso, aunque para eso también fue fundamental una carta que le escribió al gobernador Insfrán, en la que le contaba que necesitaba ayuda para estudiar en la Universidad.

A lo que él de inmediato respondió otorgándose una beca estudiantil con la que pudo solventarse al igual que otros jóvenes del interior. Por eso su mensaje a los estudiantes es que “todo se puede, es cuestión de disciplina, puntualidad y perseverancia”.

Y también a los padres que “la educación en Formosa es una gran oportunidad para todos: por eso hablamos de justicia social”, les dijo muy convencido, ya que el tuvo que salir de su pueblo natal e ir a Posta Cambio Zalazar para hacer sus estudios secundarios.

Para esto, se alojó en el Albergue de Zalazar: “Es más, fui el primer alumno de Río Muerto”. “Sin embargo, ahora en cada localidad hay un edificio secundario; entonces, como lo dice el gobernador Insfrán ‘no estudia el que no quiere’”, realzó.

Luego se vino a la ciudad capital a estudiar en la UNaF, y fue allí que le escribió una carta al Gobernador, justo en el ’95 cuando inicia al frente del Poder Ejecutivo, donde “le conté mi historia personal y le pedí que me ayudara porque tenía la necesidad de estudiar en la Universidad”.

En ese tiempo alquilaba una pieza y no tenía los recursos para solventarse, “pero tuve la grata sorpresa que a las 24 horas de haberle escrito la carta alguien me golpeó la puerta a mi habitación y me dijo que el Gobernadormañana me iba a esperar en Casa de Gobierno”.

Recuerda que ese día fue maravilloso, de tantas emociones para un joven de 19, 20 años: “A las 6 de la mañana ya estaba parado en la puerta de Casa de Gobierno, que todavía no abría, esperándolo. Conversamos y fue inolvidable ese momento”.

De hecho, le dijo que sabía toda mi historia y que lo iba a ayudar con una beca y “lo único que vos tenés que hacer es estudiar, y cada fin de año presentar la constancia de las materias aprobadas”.

Una vez recibido de profesor trabajó en varias escuelas de la Capital, hasta que un día en que Insfrán va a inaugurar una refacción en la EPES N° 59, -y como acostumbra siempre a saludar a los profesores- entonces cuando le pasa la mano le dice: ‘Remigio, el de Río Muerto’.

Y en otra ocasión, en el 2019, “tuve la posibilidad de agradecerle personalmente a la persona, no al Gobernador, todo lo que había hecho por mí”. “Por eso –subrayó- hoy y siempre digo que soy profesor gracias a la oportunidad que me dio a mí, como a cientos de jóvenes con quienes solíamos encontrarnos en Casa de Gobierno meses tras meses”.

Agregó en esa línea lo pregonado por el primer mandatario de que “la educación es una cuestión de Estado”, lo que significa “la equidad e igualdad para todos, y más ahora que en cada localidad tenemos una escuela”.

“Tal como este hermoso techo azul de la EPET N° 7, que también lo tenemos en Río Muerto y en todos los lugares a lo largo y ancho del territorio provincial”, expuso el director del establecimiento del barrio Eva Perón, instando a valorarlos como formoseños.

Y definió que para él “la justicia social es darle oportunidad al que más lo necesita”.

Avances

Por otro lado, se refirió a la trascendencia que tiene para la provincia y la región la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLab), en la que se abrirá la carrera de Medicina próximamente, por tanto, “cuántos jóvenes van a poder estudiar acá”.

Esta sede que el Modelo Formoseño “estratégicamente la pensó en el interior”, comparándola con la EPET N° 7 “que está en el corazón del Circuito Cinco, en el barrio Eva Perón, como el Parque Acuático ‘17 de Octubre’, y no en el centro; esto es equidad e igualdad para la población”, esbozó.

Así también, el Instituto Politécnico de Formosa, “donde muchos alumnos que egresan de la Técnica estudian allí. De hecho, un estudiante de la institución que egresó de la carrera de Mecatrónica, hoy está trabajando en la Base Marambio en la Antártida”. Se trata del joven formoseño Facundo Penayo, que tiene 24 años.

Aludió que esto también sucede “con cualquiera de las orientaciones que tiene este colegio, por dar un ejemplo, de la orientación automotoreshay egresados quehoy están trabajando en Toyota”.

Por todo lo expuesto, su mensaje de esperanza “es que todo se puede, solo es cuestión de disciplina, puntualidad y perseverancia, y por eso siempre les digo a los padres que la educación en Formosa es una gran oportunidad para todos, por eso hablamos de justicia social”, cerró.