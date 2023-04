"A los dirigentes radicales de Formosa le das una Pyme y la chocan en 5 minutos" dijo el candidato de LTP

Francisco Paoltroni, candidato a gobernador por el partido "Libertad, Trabajo y Progreso" de cara a las elecciones habló con Radio Formosa donde afirmó que no va ceder su espacio a la oposición, "hoy Carbajal se maneja con encuestas viejas, porque lo que le ofrecí el cargo a vice pero con la condición que pongan como candidata a una mujer".

Confirmó que el reconocimiento del partido está definido a nivel nacional, y este viernes el Tribunal Electoral Permanente tiene que aprobar a nivel provincia.

Además contó que el lunes se reunió con los candidatos nacionales Patricia Bullrich, Horacio Larreta y Milei, "le presentamos nuestras propuestas de lo que queremos hacer en el caso de que cualquiera de estas personas sean presidente y cuando el peronismo tenga su candidato voy hacer lo mismo".

"Nosotros somos un espacio político nuevo y no nos definimos a nivel nacional, y sea quien sea el próximo presidente vamos a tener una excelente relación ", sostuvo.

Al consultarle si mantiene un dialogo con el radicalismo, respondió: "no pretendo que me sedan el espacio porque nosotros tenemos nuestro espacio propio, lo que decimos es que hay que definir la estrategia ganadora. Si realmente queremos cambiar la historia de Formosa no podes repetir los mismos errores de 30 años y no voy hacer parte de eso".

"Desde nuestro espacio vamos a ir con una lista donde todos nuestros candidatos van hacer gente nueva, que nunca tuvo un cargo electo", sostuvo.

Y añadió que "desde el radicalismo, nos tratan de desprestigiar, pero ellos no han sido capaces de plantear cosas distintas y son responsables de muchas de las cosa que pasaron en Formosa porque siempre fueron funcionales a Insfrán".

"Hay cosas que le molesta a la oposición, y cometieron muchos errores que nos han llevado al fracaso; nunca han podido sacar un plan de pobreza o cuando decimos que queremos terminar con todos los grupos de asesores, que salen de los impuestos que pagamos los formoseños. Porque ellos ya están planeando quien va a tener un cargo como funcionario en los organismos", aseveró.

Indicó que según las encuestas están en ventaja con otros candidatos, "nosotros planteamos una reforma política y para cambiar la historia de Formosa hay que lograr el ejecutivo. Hoy Carbajal se sigue midiendo con encuestas viejas y nosotros hoy estamos 15 puntos arriba de él, por lo que le ofrecimos a la oposición un cargo de vice pero con la condición de que elijan a una mujer".