Vecinos de Ceibo 13 y Naineck denuncian contaminación con agroquímicos a productores de soja

Se solicitó la inmediata intervención del Ministerio de la Producción y Ambiente, y la aplicación irrestricta de la Resolución Nº 79/2023 del SENASA que establece las directrices en materia de uso de agroquímicos, la cual debe estar autorizada y debidamente supervisada-Un grupo de familias que se encuentran viviendo desde hace varios años, sobre la Ruta Provincial Nº 4, más precisamente en el denominado Bº San Martín de la Localidad de Laguna Naineck, se reunieron con el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca y con el Responsable de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor Santander, a quienes les presentaron una formal denuncia por contaminación con agroquímicos utilizados en la plantación de soja, realizadas en tierras cuyos propietarios se domicilian en la Ciudad de Clorinda. Las madres, expresaron que ellos se dedican a la producción de diversos productos a pequeña escala y que poseen sus chacras en la zona entre “Ceibo 13 y Laguna Naineck”, donde sus hijos, adultos mayores y mujeres embarazadas manifestaron problemas respiratorios, náuseas, vómitos, irritaciones en la piel, que los asocian a la aplicación de productos químicos en la preparación del suelo y cuidados para la plantación de soja, por personas que no estarían autorizadas ni habilitadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia y menos aún por el Municipio de Laguna Naineck. Reconocieron que en fecha 31 de enero del corriente año, ingenieros del Ministerio de la Producción y Ambiente, se habrían reunido con el propietario de la plantación y solicitado de cumplimiento a lo establecido en las normativas vigentes, “los vecinos, expresaron que no quieren que se continúe con las plantaciones de soja, al frente de sus viviendas y por ese motivo presentan esta denuncia, ya que además temen que se hayan contaminado las aguas del riacho -El Porteño-, cuyas aguas son utilizadas para consumo humano y también para sus animales de granja”. Añadieron que, los denunciados ya fueron expulsados de la Comunidad de la Colonia La Primavera y de otros lugares de la zona, manteniendo en la actualidad plantaciones de soja, en otras colonias como “Punta Guía” y de allí su temor a que continúe con esta producción en un lugar que no es el apropiado. Desde el Organismo de la Constitución, se solicitó la inmediata intervención del Ministerio de la Producción y Ambiente, con la finalidad de que se adopten de manera inmediata las medidas que garanticen la seguridad en la salud de todos los vecinos y en el ambiente de la zona. Se recordó la vigencia de la Resolución 71/2023 publicada en el Boletín Oficial y emitida por el SENASA, donde se enumeran las múltiples normativas y directrices vigentes en materia de uso de agroquímicos en los centros o lugares habilitados, aclarándose que en todos los casos se debe utilizar un fumigante autorizado y debidamente inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, más allá de la aplicación en este caso de nuestra Ley Provincial Nro 1060 de Política Ecológica y Ambiental, por la que deberá también intervenir la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, para hacer cesar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad psicofísica de las personas y/o en su defecto aplicar las sanciones pertinentes a los responsables de esta actividad, que ha sido encarada sin autorización alguna.