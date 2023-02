Samaniego: “El pueblo formoseño ya no se deja amedrentar con mentiras”

El presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista, el doctor Agustín Samaniego, acusó a un medio digital porteño “de mentir y agredir al pueblo formoseño con falsedades” a raíz de una publicación que enfáticamente desmintió, en declaraciones a AGENFOR.

No obstante, al mismo tiempo se sinceró diciendo que no se cansará de “desnudar las mentiras” contra la gestión del gobernador Gildo Insfrán, a quien critican los años que lleva como gobernador de Formosa.

“Más bien lo que deberían es hacer una pregunta más sociológica para entender por qué el pueblo se inclina siempre para el mismo lado”, por esa razón, les exigió que “respeten la decisión del pueblo formoseño”.

El diputado también cargó contra la oposición “aunque saben perfectamente cuál es la realidad de Formosa” prefieren sumarse a ese tipo de campañas orquestadas desde medios concentrados porteños.

Acto seguido, les recordó que durante la gestión del primer mandatario, se llevan “hechos más de 1500 edificios educativos, más de 200 centros de salud, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Interdistrital Evita, próximo a inaugurar el Hospital de la Madre y la Mujer, la Universidad provincial de Laguna Blanca, con carreras de Medicina y Enfermería”.

También, el proyecto para la futura Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a su vez, se triplicaron las rutas pavimentadas, se cuenta con fibra óptica en toda la provincia, continuó diciendo, entre algunas de las realizaciones.

No obstante razonó Samaniego que “nadie dice que todo está perfecto ni que no tengamos inconvenientes, pero no podes negar la realidad”, refiriéndose a los dirigentes de la oposición, a quienes calificó de ser “negadores de la realidad y profetas del odio”.

“Entonces cuando se quedan sin argumentos y sin proyectos, la única alternativa es la agresión y la mentira”, condenó duramente.

Trajo a colación a continuación lo que sucedió en Pozo del Tigre, en donde ante la falta de agua por la profunda sequía, algunos de los dirigentes opositores quisieron “aprovecharse de la necesidad que existía que es real” haciendo una colecta “cuando saben que con una botella de agua no alcanza ni tampoco se soluciona el problema, sino que lo que en realidad estaban haciendo es show”.

Cuando la actual sequía “es la más importante desde hace 60 años, que es un problema que no solo golpea a Formosa, sino a toda la región”, contextualizó.

“Así pretenden ganar una elección", reaccionó, aseverando que "realmente la oposición formoseña deja mucho que desear, con actitudes demagógicas que no conducen a nada, lo único que hacen es sacarse una foto, subirla a las redes, creyendo que la vida pasa solo por allí”.

Luego, sobre el senador nacional Luis Naidenoff , preguntó “qué hizo desde su lugar por la provincia por ejemplo en la cuestión hídrica, votó alguna vez alguna iniciativa para acompañar el desarrollo de obras en esa materia, no, de ninguna manera”, afirmó.

Por otro lado, esclareció que Naidenoff lleva ya 18 años en ese cargo, lo que resulta una contradicción ya que “Juntos por el Cambio proclama el no a la reelección en Formosa”.

Para terminar, Samaniego reafirmó que a pesar de todas las maniobras y “los ataques arteros que son de afuera y de adentro, es indudable que estamos en el camino correcto y que el pueblo formoseño ya no se deja amedrentar”

Así que “están invitados absolutamente todos a participar en el presente y futuro de Formosa: la única condición es amar a Formosa como siempre lo dice el gobernador Insfrán”, concluyendo que “en ese tren estamos y no vamos a detenernos por más piedras que nos tiren”.