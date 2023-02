No tendrán vencimientos los certificados de discapacidad

Se prorrogaron los vencimientos de los CUD que vencieron en 2022 y vencerán en 2023, para que las personas con discapacidad que hoy no consiguen turnos o tienen dificultades en relación a esta renovación no tengan ningún problema y puedan seguir accediendo a todos los derechos. Asimismo, mientras se termina de desarrollar el sistema, “los nuevos CUD no van a tener más fecha de vencimiento”, sino que ese vencimiento se reemplaza por un proceso que tiene que ver con que la Junta Evaluadora se acerque a la persona para actualizar la información, acompañar y actualizar todos los datos y la información cualitativa de esa persona con discapacidad-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) implementó el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad”. Esto constituye un plan para mejorar el trámite de certificación de la discapacidad y que implica una prórroga de los vencimientos actuales de los CUD (Certificado Único de Discapacidad), constituyendo una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, esta medida fue oficializada el día lunes 30 de enero, mediante la Resolución Nº 113/23 publicada el 1 de febrero del corriente año en el Boletín Oficial. El Plan será complementado en los próximos días con una prórroga de los vencimientos actuales de los Certificados Únicos de Discapacidad, mientras se instrumentan las nuevas medidas administrativas y tecnológicas para la implementación del nuevo sistema que incorporará la eliminación de la fecha de vencimiento. El plan recepta los aportes recolectados en el marco de la consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad, de insumos trabajados con las autoridades de discapacidad de todas las jurisdicciones, como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el plan incluye medidas como apoyo a las Juntas Evaluadoras de Certificación de todo el país, incorporación de innovaciones tecnológicas, simplificación del trámite y otras líneas de acción concretas que implican una mejora en el acceso a la certificación. Entre los puntos más destacados del plan, se puede mencionar: 1) Desburocratizar los trámites de solicitud y otorgamiento del certificado, y promover la actualización normativa tendiente a determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal (sin vencimiento), generando instancias de acompañamiento y actualización por parte del Estado. 2) Despliegue territorial para fortalecer el vínculo de las personas con discapacidad y sus familias con los procesos relacionados con la certificación, a nivel local; incluyendo capacitación para los profesionales actuantes, mejoramiento de las estructuras de las Juntas, y la creación de Juntas Evaluadoras Itinerantes. 3) Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al CUD y a los trámites derivados del mismo.