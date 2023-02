Jofré volvió a dejar en claro que los votos “los tiene Gildo”

En una de sus primeras apariciones radiales del año, el intendente Jorge Jofré concedió una entrevista a Fm La Nueva e hizo un repaso de su gestión donde dijo que se hizo mucho “y que el vecino sigue acompañando la gestión”. Durante la entrevista, también reconoció la crisis económica que atraviesa el país y evitó hablar de candidaturas, aunque dejó en claro que en Formosa los votos “los tiene Gildo”.

Se sabe por lógica, que la fórmula provincial será Gildo-Eber y “el Inge” -como lo llaman en su entorno- será candidato en la capital. Los números y el trabajo lo acompañan.

No es muy difícil hacer tanto análisis, así como Jofré sabe que el 1 es el AS de espadas; el propio jefe del ejecutivo sabe que en la capital quien garantiza los votos es “el Inge” y, como buen estratega, Insfrán no se va a arriesgar a perder la capital con una oposición que levanta vuelo y sabe que hay un sector de la vereda de enfrente que crece, con mentiras etc. etc. etc., pero crece; en política para muchos, vale todo.

También, hay que dejar en claro que las internas en el PJ no existen. Lo que sí hay, dicen los cumpas, son equipos de trabajo con diferentes ideas para seguir llevando adelante el crecimiento de la ciudad, y dejan en claro una sola cosa “el 1 conduce a todos”, es por eso que verás varios “compañeros” que aspiran la intendencia, pero con una campaña más “moderada”. Los compañeros trabajarán sus propuestas “sin embarrar al otro” y el mensaje tiene que ser de “unidad” a pesar de las aspiraciones.

Aquí volvemos al jefe comunal y usamos sus declaraciones: "Es indudable que Insfrán seguirá siendo gobernador, tiene su poder de votos, y en la intendencia la gente nos acompañara”. No habla de candidaturas, respeta la conducción y cree que si la gente lo quiere como intendente a ellos se deberá su próxima candidatura.

También “el Inge” fue rotundo en dejar en claro que en la vereda de en frente “no hay nada”, y volvió a reiterar ante la pregunta de una posible candidatura que “actualmente no pienso en eso, pero es si la gente quiere que vaya por un mandato más, iré”, cerró Jofré.

Nota aparte, en la oposición hay un sector que se junta con la idea de “medirse” rumbo al 27. El otro sector de la oposición, sin reacción completará listas.