Piden auditoría en las prestaciones de ACLISA

Gialluca señaló que estamos evaluando pedir la rescisión contractual de ACLISA, para de esta manera beneficiar a todos los afiliados del IASEP y que estos últimos, no tengan que vivir con incertidumbres, originadas en “intereses que no se condicen con la integridad psicofísica de los afiliados”-

Desde la Defensoría del Pueblo, afirmaron que frente a los Comunicados Públicos concretados por ACLISA, en cuanto a “dejar de atender nuevamente a los afiliados del IASEP”, por supuestos inconvenientes económicos para brindar adecuadamente sus obligaciones oportunamente suscriptas; el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca “denunció que los Responsables o Representantes de ACLISA, están abusando de su posición y adentrándose en cuestiones netamente políticas que llevan adelante ciertos sectores de nuestra Provincia, lo que hace necesario que se informe debidamente a los afiliados - usuarios de la obra social IASEP, para evitar contratiempos en un tema altamente sensible como lo es la salud de las personas”. En primer lugar, es necesario que tengamos en claro, que “únicamente ACLISA ha decidido unilateralmente dejar de atender a los afiliados del IASEP”, toda vez que las otras prestadoras como APS y FEMEFOR, continúan brindando sus servicios con absoluta normalidad y honrando los compromisos asumidos. Como consecuencia de ello los afiliados, no se encuentran “abandonados por el Estado Provincial y si por ACLISA, por motivos que solamente sus representantes manifiestan existir”. En segundo lugar, cabe preguntarse, entonces, como hacen los profesionales de la medicina de APS y FEMEFOR para continuar brindando sus servicios a todos los afiliados del IASEP de la Provincia de Formosa, siendo que sus aranceles, honorarios etc., son idénticos a lo de ACLISA y se mueven dentro del mismo sistema sanitario - financiero. Es aquí donde Gialluca expreso que surge notoriamente las diferentes concepciones sobre la salud que tienen unos y otros, “estos con una visión netamente económica e individualista y otros con una mirada profundamente humanitaria hacia los afiliados de las diferentes obras sociales”. En tercer término, los afiliados deben saber que a la fecha IASEP es la única obra social que está abonando sus aranceles dentro de los 45 días de iniciados los trámites administrativos correspondientes. Nada dice, ACLISA, que las obras sociales, como SWISS MEDICAL, OSFATUN, OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL, MOSAISTAS, OSPM, FOR SALUD; AMP ASOCIACIÓN MUTUAL POLICÍAL, entre otras varias más “recién en enero del 2023 vienen pagando los meses de agosto o septiembre del 2020, y ACLISA les brinda Igualmente sus servicios”. Seguramente, se pondrán a hablar de porcentajes, etc., pero lo único cierto es que, con la actual inflación, lo que en cualquier servicio público o privado se hizo hace cuatro meses, cobrarlo en enero del presente año, se encuentra totalmente desvalorizado. En otro punto, no podemos dejar de mencionar, el caso de la obra social de las fuerzas armadas IOSFA, donde en un Acuerdo directo con su gerenciadora (Doctored), ACLISA, se quedó sola brindando sus servicios, “excluyendo arbitrariamente tanto a APS como a FEMEFOR” y lo que es peor perjudicando gravemente a todos los afiliados de las fuerzas de seguridad en Formosa, quienes han perdido totalmente las presentaciones que tenían anteriormente y que por derecho les corresponden. Es por estas y otras razones que expondremos oportunamente, desde la Defensoría del Pueblo, afirmamos, que no existiendo ninguna voluntad de Conciliación por parte de ACLISA, hemos pedido se Audite a esta obra social y en base a sus resultados, se evalúe, si se continúa este inicio de año con esta prestataria.