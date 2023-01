Parola: “El Modelo Formoseño es pionero en el manejo de los recursos hídricos"

La diputada nacional, María Graciela Parola, se expresó respecto de la sequía que afecta a gran parte del país y en ese sentido expuso: “estamos atravesando una realidad climática innegable; la baja del caudal de los ríos, la falta de lluvia y el cambio climático profundizan su efecto en las zonas norte y centro de nuestro país”.

Refirió que, “según un informe realizado por el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA), el 54,48% del país está atravesado por las sequías, siendo uno de los motivos es la continuación del fenómeno de La Niña”. Agregando: “en Formosa, no somos ajenos a esa realidad, los departamentos de la zona oeste son los más afectados y si bien tuvimos algunas lluvias parciales, no alcanzaron a cubrir todos los requerimientos, solo a paliar levemente la sequía, no obstante, aún está lejos de ser suficiente” dijo la legisladora.

En este sentido y continuando con el dialogo acotó que, “si bien es un fenómeno de la naturaleza, afectado por la acción global del hombre, es justamente en estos momentos en los que debemos reconocer las grandes inversiones en obras que desde hace mucho tiempo vienen realizándose desde el Gobierno de la Provincia de Formosa para hacer frente a esta situación, cada vez más frecuente”.

“Un claro ejemplo de ello es la monumental obra hidrovial que se desarrolló sobre la ruta 28 en el Bañado La Estrella, la cual se extiende, a través de un sin números de cursos y canales, con diferentes obras hidráulicas, hacia la ruta 81 proveyendo agua cruda a las localidades como Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Fontana, Ibarreta, Palo Santo y Pirané y sus colonias.

También, hacia la ruta 86 donde son abastecidas todas las localidades desde Posta Cambio Zalazar hasta llegar a San Martin Dos y continúa desde General Güemes hasta Palma Sola”.

Seguidamente, aseveró: “sabemos también que la obra de la ruta 28 no es una obra aislada, sino que forma parte de un sistema integral de manejo de los recursos hídricos, ya que al norte de ésta, se vienen realizando ininterrumpidamente trabajos sobre el cauce del impredecible Río Pilcomayo, que requiere de permanente intervención humana e inversiones públicas para ayudar en el curso a la naturaleza; lo que permite dotar del vital líquido a la geografía provincial, sobre todo hacia el oeste donde la sequía golpea con mayor fuerza”.

En este sentido, la diputada agregó: “Al momento de hacer la valoración de todo este magnífico sistema hídrico e hidrovial, no debemos olvidar que desde cierto sector de la Iglesia y la oposición local existió una fuerte resistencia y campañas sucias para evitar la realización de los trabajos sobre la ruta 28, a través de mentiras, difamaciones y falsas denuncias, sin percatarse de la tragedia que estaríamos atravesando hoy en día si esa obra no se realizaba”.

En cuanto a los trabajos sobre el Pilcomayo, la legisladora recordó que “las obras volvieron recibir inversión de fondos nacionales luego de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, puesto que, durante los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri, ésta fue una más de las obras paralizadas pero que fueron sostenidas con recursos propios de la provincia en beneficio de los más de 135 mil formoseños y formoseñas a los que afecta”.

Asimismo, agregó que “lo mismo ocurrió con la obra de los acueductos proyectada para realizarse paralelos a las rutas 81 y 86, los cuales fueron descartados de los presupuestos por el mandato de Macri, inclusive en el 2021 cuando la oposición votó en contra del presupuesto para el 2022 a los legisladores opositores de Formosa no les importó perjudicar a su pueblo”.

Y agregó que “gracias a las gestiones realizadas por nuestro Gobernador, pudieron ser incluidas en el presupuesto 2023, aprobado en el Congreso de la Nación y se estima una inversión de más de 1.200 millones de pesos”, agregando que “colocará a Formosa en una posición estratégica para el desarrollo de inversión en distintas áreas y no solo resolver el problema del agua para consumo humano y productivo”.

Refiriéndose a las campañas malintencionadas de algunos sectores que se observan en redes sociales y algunos medios sobre la sequía, la legisladora manifestó: “Es fácil utilizar una cuestión climática para responsabilizar al Gobierno provincial, cuando en los hechos, quien ha gestionado y ejecutado las obras que hoy favorecen al pueblo ante estas circunstancias es, justamente, el gobernador Gildo Insfrán que, además, ha convertido al Modelo Formoseño en pionero en el manejo de los recursos hídricos”.

Agregó: “debemos repudiar fervientemente la utilización de una condición de la naturaleza para satisfacer intereses electoralistas y hacer demagogia, a partir del total desconocimiento del tema, del mal uso de la información y del recorte malintencionado de la realidad que llevan adelante distintos sectores de la oposición y de la Iglesia, quienes ya se equivocaron en reiteradas ocasiones en relación a estas cuestiones; ésta es su oportunidad de interiorizarse y conocer más sobre la provincia y sobre el modelo formoseño, porque solo se ama lo que se conoce”.