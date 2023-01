El gobierno provincial trabaja en la conformación de nuevas asociaciones de pequeños productores

Positiva gira de tres días a lo largo de la ruta nacional 86 para tomar contacto y tramitar diversas documentaciones con los productores paipperos.

Como muy positiva fue calificada la gira que cerró este viernes y que comenzó el miércoles 25 en Puerto Irigoyen y llegó hasta Posta Cambio Zalazar, recorriendo la ruta nacional N°86 para tomar contacto con los pequeños productores ganaderos.

Estuvo a cargo del ministro de Producción y Ambiente de la provincia, Alejandro García, el director Regional Chaco-Formosa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Facundo Galvani y el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, con sus equipos técnicos.

Según las primeras conclusiones, unos cien productores gestionaron la renovación o solicitaron su Marca y Señal, además se confirmó un nuevo remate de hacienda para la localidad de Puerto Irigoyen. Además, se abrieron canales para fortalecer las actuales asociaciones de productores y se manifestó la intención de crear nuevas, con el apoyo del gobierno provincial.

“Estamos cerrando tres días muy buenos, mantuvimos seis reuniones con los productores, cerrando la más numerosa en Zalazar, creando espacios de diálogo concretos y acciones también concretas de la mano del gobierno provincial y el Estado nacional, con el acompañamiento de la dirigencia local” resumió García en contacto con Agenfor.

Detalló que la jornada del miércoles incluyó las localidades de Puerto Irigoyen y Río Muerto, el jueves Guadalcázar y Bajo Hondo, cerrando el viernes en La Zanja y Posta Cambio Zalazar.

Se abordaron diversos temas, como renovación y nuevos títulos de Marcas y Señales, transferencias, capacitación sobre enfermedades que afecta al ganado menor y organización de los productores en asociaciones, como propuesta positiva para las ventas, por ejemplo.

Por su parte el titular del IPaipa Rubén Casco consideró que fueron jornadas muy buenas recorriendo la línea de la ruta nacional 86, con la presencia de muchos productores paipperos y anticipó que la misma metodología podría realizarse con la ruta nacional 81.

Destacó además el trabajo informativo que realizó la Policía a través de la UEAR, con los requisitos que deben tener los pequeños productores para mover su hacienda, ganado mayor y menor.

“De nuestra parte apuntamos a fortalecer la soberanía alimentaria y promocionar que nuestros jóvenes hagan su huerta familiar y comunitaria, que en Guadalcázar es un hecho ya” precisó.

En este sentido, el subcomisario Marcos Michnik, con prestación de servicio en la delegación UEAR de Posta Cambio Zalazar destacó la importancia de la reunión, con la presencia de organismos públicos provinciales y nacionales y señaló que “Los productores están muy satisfechos porque los trámites de Marca y Señal, que antes tenían que ir a Formosa, ahora lo están realizando a pasos de su casa”.

Al brindar su testimonio comentó que “Hace unos años que estoy en la zona, se aumentan los controles, porque el tránsito, incluso, es más, tenemos la ruta 86 que es nueva, antes el productor no tenía tanto acceso a la venta a otras localidades y provincias vecinas, ahora salen animales de esa zona hacia Feedlot de otras provincias, frigoríficos de Formosa, carnicerías de Las Lomitas e Ibarreta, por ejemplo” detalló.

En tanto Meliano Acosta, presidente de la Junta Vecinal de Posta Cambio Zalazar opinó que se realizó una gran tarea durante tres días junto al ministerio de la Producción, el Instituto Paippa y el Senasa.

“Se han solucionado muchos inconvenientes en todos los lugares donde hemos recorrido, porque también se vio lo que fue por ejemplo en Puerto Irigoyen mucha concurrencia, porque pudieron hacer dos remates y se habla de un tercero, eso viene corriendo hacia acá, Guadalcázar trabaja para conformarse como asociación y así poder hacer un remate” adelantó.

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Ganaderos de Posta Cambio Zalazar David Palomo celebró el encuentro con los funcionarios al señalar que “desde que me enteré que íbamos a estar acá, ya estaba muy satisfecho porque considero que esta reunión muy fructífera y que ojalá que siempre estemos así, unidos, como siempre nos recalca el gobernador, si no estamos unidos, no podemos funcionar bien”.

Celebró que toda la Comunidad Organizada de la zona haya podido participar y brindar su opinión y agradeció la presencia de todos los funcionarios.

Javier Horacio Madrid, enfermero y productor en el paraje La Zanja dijo que recibir al equipo del Gobierno "ha sido muy satisfactorio" por la información que se ha dejado a los productores y a todos los vecinos.

Precisó que son alrededor de 40 productores en la zona, en el rubro ganadero, porcino y bovino, destacando que “gracias a la visita de los funcionarios nos comenzamos a organizar en distintas comisiones, como hay en otros parajes”.

Resaltó que entre las necesidades más urgentes que fueron escuchadas, estuvo la problemática relacionada a la sequía, aunque marcó que “el Gobierno provincial durante la pandemia del coronavirus, continuó construyendo reservorios, represas públicas, que de a poco se va cargando”.

En lo que refiere a la comercialización, señaló que "todavía no estamos organizados para realizar remate, pero pronto lo haremos", por eso, hasta ahora, cada productor vende de manera individual, por su lado.

Sobre esto, subrayó que una vez logren estar organizados en comisiones "tendrán muchos más beneficios".

Y enfatizó al finalizar que “el Estado provincial siempre está presente”.