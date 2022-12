Opinión "Ellos o nosotros"

🗣Compañeros, el día 6 de diciembre del año 2022 deberá quedar para siempre incorporado en nuestro historial de efemérides combativas al capital, porque entre nosotros sabemos quién quería o no, o más o menos, a Cristina, pero ninguna duda cabe que Cristina es nosotros y no ellos, ellos, los que quieren una Argentina para pocos, una Argentina para ellos, donde el peso de la justicia caiga sobre el pobre y se excuse con ellos, donde el peso de la ley sea para el que delinque pero no tiene ni plata ni amigos, porque la justicia son ellos (en su gran mayoría) y los que menos tienen somos nosotros.

Ellos no nos quieren alimentados, ni educados, no nos quieren en las universidades (a menos que podamos pagarlas), ellos no quieren que tengamos derechos laborales, ni que se nos indemnice cuando nos echan ni que se nos asegure una jubilación.

Ellos son los que manejan lo que leemos y escuchamos, los que nos quieren hacer creer las mentiras que cada vez tienen más cortas las patas, y por eso, ellos, los de siempre, buscan lo que siempre buscaron, borrarnos, como hicieron con el General y nuestra Evita después del ´55, y no lo lograron, ahora esperan lo mismo, intentan evitar que una indiscutible referente de nuestro movimiento sea una de nuestras más firmes opciones de gobierno, ese movimiento “populista” que ellos odian no puede seguir siendo gobierno.

Las mentiras ya no tienen patas cortas y las verdades salen a la luz, las verdades de ellos, sus “regalos” a los jueces que nos persiguen, sus “espías” ilegales a familiares del A.R.A. San Juan y a tantas personas (incluso amigos de ellos), sus “negociados” de guante blanco sobre millones que faltan en las arcas de nuestra Argentina, y, como si fuera poco, su “ayuda” a grupos violentos que intentaron matar a una referente política a la que odian, pero claro, como no pudieron hacernos comprar su verdad sobre nosotros, como nosotros estamos sacando a la luz la verdad sobre ellos, entonces no queda más que “borrarnos”, sacarnos del medio, y lo van a intentar hasta el final, porque ellos creen que sólo así podrán callarnos.

Esto nunca pudieron, y no pudieron porque cuando ellos quisieron hacerlo nosotros estuvimos unidos y esperamos nuestro momento para decirles “NO PODRAN”, ellos creen que “borrando” a Cristina ganaron las elecciones presidenciales.

Sin dudas, ellos creen que con eso borrarán nuestra historia como movimiento, está en nosotros demostrarles que somos un movimiento con mucha diversidad, muchísima, a veces demasiada, pero un solo movimiento, ahora más que nunca, ellos deberán ver, una vez más, que ni con muertes ni con prohibiciones podrán callar a un movimiento nacional y popular que busca lo mejor para el que menos tiene, que ha demostrado que la equidad y la igualdad es algo que a ellos les molesta y que siempre han combatido.

Ellos están convencidos que deben tomar las decisiones, no nosotros, ellos son los dueños del país, no nosotros, ellos, los mismos del ´55, los mismos de siempre, los que combatieron a Peron, a Evita, a Nestor, ellos, lo que cuando ganaron el poder no hicieron más que beneficiarse ellos mismos y perseguirnos, ponernos presos e inventarnos causas, ellos, que nos endeudaron en miles de millones de dólares que pidieron al Fondo Monetario Internacional sólo para repartirse la guita entre ellos y dejarnos la deuda a nosotros.

Ellos, siempre ellos, distinto siglo, la misma táctica, ellos, siempre ellos contra nosotros, ellos creen que nos borran, nosotros vamos a demostrarles que lo único que logran, otra vez, es unirnos en el movimiento nacional y popular que somos, y juntos los derrotaremos una vez más, hoy más que nunca, que ellos NUNCA PODRÁN CON NOSOTROS.-

Por Evelio Rios (h)