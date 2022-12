Fernández Patri: “Cuando JXC no se presenta a sesionar impide que los argentinos tengamos más derechos”

Con un recinto semivacío, la Cámara de Diputados de la Nación, no pudo tratar en la última sesión del año una serie de proyectos que trataban sobre ampliación de derechos en salud, educación y jubilaciones.

En una fuerte crítica a la falta de compromiso y responsabilidad institucional de la oposición, el diputado Ramiro Fernández Patri afirmó que “cuando los diputados y diputadas de la oposición no se presentan a trabajar y representar a quienes los votaron, impiden que el congreso funcione y que argentinos y argentinas amplíen sus derechos”.

“En el FDT queremos sesionar por más educación universitaria, más inclusión jubilatoria y más salud”, sostuvo.

Y agregó: “Mientras ayer criticaban el feriado nacional decretado por el presidente Alberto Fernández, para que el pueblo pueda salir a festejar el triunfo de la Selección, hoy, ellos no se presentan a trabajar ni a representar al pueblo que los votó. Así como tampoco dan quórum para tratar temas que incluso ellos han presentado”.

El temario de la sesión en Diputados incluía la creación de ocho universidades nacionales en diferentes provincias del país; el plan de pago de deuda previsional (Moratoria) que beneficia a más de 800 mil hombres y mujeres; la modificación de la ley de alquileres; el programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas en toda la Argentina; la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico con Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido; el convenio sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería; entre otros.

Fernández Patri destacó: “Hoy íbamos a tratar la creación de ocho universidades públicas y aprobar la moratoria previsional para que más hombres y mujeres que tienen los aportes, pero no la edad, o están a menos de 10 años de jubilarse, pero les faltan los aportes, puedan jubilarse. Pero sin el quórum no pudimos tratarlos y esto perjudica al ciudadano común, no al oficialismo”.

Asimismo, el legislador se preguntó: “¿Será que JXC no se presentó a la sesión porque prefiere la creación de universidades privadas a las cuales no pueden acceder la mayoría de los argentinos y argentinas? ¿Será que prefieren dejar vigente una pensión universal (PUAN) que solo representa el 80% de la jubilación mínima en vez de otorgar la jubilación a 800 mil personas que, en el caso de las mujeres, se trata de 9 de cada 10 que van a cumplir 60 años?”

Y añadió: “Estas son las preguntas que debemos hacernos cuando vemos las bancas vacías en una sesión donde se tratan derechos para las grandes mayorías. Hubo muchas presiones para que el bloque de Evolución Federal no se presentara a dar el quórum al que se había comprometido.”

Fallo a favor de la CABA

El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA pide 3,50% en el reclamo de fondo que continuará sustanciándose en la Justicia) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

Consultado por este fallo, Fernández Patri aseveró que sucedido era crónica de algo que ya se esperaba.

“Los gobernadores de la liga anticiparon que esto significaría una bochornosa transferencia de recursos a la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de la Argentina”, manifestó.

Y concluyó que se trata de “un fallo injusto, algo que atentaría contra la base misma del sistema federal, con el fin de acrecentar las finanzas electorales del partido que gobierna desde la Capital Federal”.

Para finalizar, el legislador recordó que los gobernadores y entre ellos, el gobernador, Gildo Insfrán, van a responder por sus provincias.

“Ellos resolvieron dar mandato a los fiscales de Estado de las provincias que se presentaron en la CSJN como amicus curiae, reiterando el pedido de ser escuchados en el recurso que se tramita allí, por el tema de la coparticipación”, sentenció.