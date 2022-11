“Están en campaña mientras el Gobernador está gestionando para todos los formoseños”

El diputado provincial del Partido Justicialista, Agustín Samaniego, apuntó contra la actitud “cínica” de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien estuvo recorriendo Formosa por unas horas.

“Nos sorprende cómo en tan pocas horas de visita se convierta en una especialista de nuestra provincia, cómo uno puede diagnosticar tan rápido en un tiempo breve la situación social, económica, financiera y política de Formosa”, dijo, refiriéndose a la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, por la Ciudad de Buenos Aires, quien estuvo en la ciudad Capital este lunes 14.

Agregó que, evidentemente quienes la informan lo están haciendo mal, porque “el gobierno provincial no está gobernado de forma autoritaria o por un tirano, nosotros elegimos al gobernador Gildo Insfrán cada cuatro años, de manera libre”, expresó a AGENFOR.

Además, aseveró contundente que “ellos (oposición) ya están en campaña, haciendo números y repartiéndose los cargos que quieren ocupar, mientras el Gobernador está gestionando para todos los formoseños”.

Y sostuvo que, “lo primero que debe hacer Vidal es explicar por qué apoyó al gobierno de Mauricio Macri, que olvidó a Formosa durante cuatro años”, añadiendo que, durante la gestión de gobierno que tuvo en la provincia de Buenos Aires, no pudo solucionar los problemas y “por eso no la eligieron de nuevo”.

Consideró que la oposición formoseña tiene una falta de credibilidad en Formosa y un desprestigio. “Por eso buscan interlocutores, porque evidentemente muy poca gente les cree y traen personas de afuera para que hablen mal de Formosa, del Gobernador y que solo hablen bien de ellos”, marcó.

En esta línea, señaló que lo ideal sería que estos candidatos presenten “el modelo de país que tienen pensado y cómo incluirán a Formosa”, de esta manera su campaña será “con propuestas y no con agresiones, porque se confunden y piensan que el ataque es al gobierno, sin embargo, ofenden a todo el pueblo formoseño”.

Asimismo, respecto a la foto del módulo habitacional que mostró María Eugenia Vidal en sus redes sociales, aseguró que, “son terrenos con todos los servicios, perfilado de las calles, barrio donde se está construyendo un jardín de infantes, escuela primaria, centro de salud, sede de SIPEC, del IAPA, un Centro de Desarrollo Infantil, con proyecciones muy importantes”.

“Eso es muy probable que Vidal no lo sepa, ¿pero los que están acá?”, se preguntó, afirmando que “la oposición formoseña no conoce sobre Formosa ni de su gente y les aseguro que los que salieron en la foto no van a ir nunca más al Lote 110 o 111”.

Por todo esto, subrayó que la legisladora de la provincia de Buenos Aires, “representa la ideología neoliberal, una ideología que odia a la gente humilde”.

Y recalcó que, “los formoseños tenemos que decidir sobre nuestros destinos y no necesitamos de gente de afuera”.

“En horas fue especialista en Formosa, ni conoce, ni le interesa, solo vino a sacar una foto y nosotros somos mucho más que una foto. Porque Formosa ha cambiado y tenemos demasiado fuerza propia como para necesitar tutela para poder crecer”, cerró categórico.