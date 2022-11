El Senado avanza con el Presupuesto 2023

El Senado avanzó, hoy, con el tratamiento del proyecto del Presupuesto Nacional 2023, al conseguir dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en la segunda jornada de debate de las estimaciones de ingresos y gastos del Estado Nacional para el año próximo.Al respecto, la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, respaldó la iniciativa y reflexionó que se trata de un presupuesto con “objetivos realistas”. “Plantea una inflación del 60 por ciento, algo que podemos cumplir, no es un presupuesto, como ha venido en años anteriores, con una inflación del 10 por ciento, y terminábamos con una inflación del 55 por ciento, como pasó”, señaló, en relación a lo ocurrido durante la gestión de Juntos por el Cambio.Afirmó que la estimación de gastos y recursos para el 2023 tiene como objeto “la inversión de capital en obra pública” y señaló que “este es un gobierno donde la obra pública es muy federal”.“Venimos de un año sin presupuesto, porque la oposición en la Cámara de Diputados decidió dejar al país sin presupuesto de la Nación por segunda vez en la historia. La primera vez, fue en el año 2010, literalmente a una semana de la muerte de Néstor Kirchner”, recordó la mendocina.Expresó, además, que la sanción de la llamada ley de leyes es “importante” para el oficialismo “no por lo numérico” sino porque le puede permitir al país “generar los consensos políticos, institucionales, para llegar a algún tipo de síntesis”. En sentido, indicó que, más allá de los cuestionamientos particulares que pueda haber en materia de reparto de recursos como por ejemplo para servicios públicos, el proyecto del gobierno va en el sentido de dar “la discusión que necesitamos”. “Va en el sentido de dar pasos cortos, pero seguros”, añadió.Antes, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, había salido al cruce de algunos reclamos opositores en materia de subsidios al transporte. Reseñó que, “cuando gobernó el ex presidente Macri, por una resolución, los gobernadores y, entre ellos, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, hoy actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, renunció a los subsidios al transporte, para que sean cedidos a la CABA”. Por eso, le reclamó al conjunto de senadores y senadoras presentes que “no miren al Conurbano, miren a la Ciudad de Buenos Aires”, al momento de considerar las asimetrías en relación a la distribución de los subsidios.“La provincia de Buenos Aires recibe sólo el 9 por ciento de los subsidios nacionales para el transporte, y el 91 por ciento restante lo pone el pueblo de la provincia de Buenos Aires, no el resto de los pueblos de las provincias del país”, explicó al detallar cómo se compone la asistencia económica aludida. Y recordó que, cuando se intentó cambiar “ese decreto injusto”, la oposición cuestionó de manera airada la decisión con el argumento de que se avasallaban los derechos de la CABA.En forma previa a la reunión de hoy, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, opinó que “un presupuesto para un país es algo muy importante” y dijo que es “un mensaje para adentro del sistema y, más aún, hacia afuera del país, porque queda plasmado allí un plan de gobierno”.