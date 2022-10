Solicitan la inmediata aprobación de una nueva ley de alquileres en el Congreso Nacional

Gialluca señaló por otro lado que, si no se controla la inflación, por más que tengamos la mejor Ley de Alquileres, no les va a servir a los inquilinos, pues, los salarios siempre quedan atrás. En esta materia también pedimos que se exima de impuestos a las propiedades que sean destinadas a la renta y obviamente facilitar créditos accesibles para la construcción de inmuebles, toda vez que, en la actualidad, los inquilinos no saben lo que van a pagar a futuro, puesto que se ha desvirtuado totalmente el espíritu mismo de la Ley de Alquileres-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente a la Presidenta de la Cámara Baja del Congreso de la Nación Cecilia Moreau y a su Vicepresidente Segundo José Luis Gioja, como así también a los Presidentes de los Bloques del Frente de Todos Martínez, Germán Pedro, PRO Ritondo, Cristian adrián, UCR Negri, Mario Raúl, Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, se aboquen a encontrar un consenso legislativo que permita la pronta aprobación de una Nueva Ley de Alquileres dejando de lado los intereses políticos sectoriales y que tengan en cuenta exclusivamente la difícil situación que vienen atravesando millones de familias en toda la argentina que viven en alquileres. Se señaló además que, urge no solo una reforma a la actual ley de alquileres, sino un abordaje integral en materia de política habitacional, estimándose que existen 2,5 millones de hogares inquilinos, en donde viven alrededor de 6,5 millones de personas. La actual ley de alquileres es mala, porque retrajo la oferta de alquileres e incrementó los precios, pero no es el único elemento a modificar. Se debe legislar una -Política de Alquileres- porque se trata de una parte fundamental de la Política Habitacional. La actual ley de alquileres 27.551, que entró en vigencia desde julio de 2020, es cuestionada principalmente por la duración de los contratos, establecida en 3 años, y por el valor de actualización, que surge del Índice para Contratos de Locación (ICL), calculado diariamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en septiembre arrojó un aumento del 64% para quienes debieron renovar o actualizar sus contratos. Además, se pidió a los legisladores, abordar este tema con urgencia, porque los alquileres son un tema de política habitacional y de accesibilidad a la vivienda. Frente a la falta de una política pública de créditos hipotecarios realmente accesibles, solo se puede acceder a una vivienda, alquilándola o heredándola, ya que nadie o muy pocos son los que poseen capacidad de comprar actualmente una vivienda. Estamos viviendo un momento de quiebre, en el que se rompe la aspiración o el deseo de toda una generación de acceder a la casa propia. Cabe destacarse que, en los últimos 10 años, la única política pública en materia de créditos hipotecarios fueron los programas Procrear I (2012-2015), UVA (2016-2019) y Procrear II, Reconstruir y Casa Propia (2020-2022). Entre todos, altamente cuestionados, a través de sus diferentes líneas, sumarían alrededor de 600.000 préstamos. Una cifra considerable, pero que queda corta si se tiene en cuenta que la -Encuesta Permanente de Hogares- (EPH) estima que el déficit habitacional en la Argentina alcanza a 3,5 millones de hogares.