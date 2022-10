La Municipalidad advierte a los vecinos sobre venta de terrenos sin aprobación catastral

El Municipio capitalino, a través de su Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, recomienda a los vecinos y vecinas no adquirir un lote sin el debido asesoramiento acerca de si el terreno cumple con todos los requisitos legales correspondientes a fin de evitar estafas e inconvenientes futuros.

Al respecto, el responsable del área, Rubén Duré, explicó: “Como primera medida, el vecino debe acercarse a nuestras oficinas para averiguar si el parcelamiento está autorizado por el Municipio. Para esto, debe cumplir con el ancho de calle, las dimensiones de manzanas y parcelas, además de la realización de obras de infraestructura de los servicios como energía eléctrica, agua potable, apertura de calles y desagües”.

En esa misma línea, el funcionario precisó: “Si el loteo no cuenta con lo citado, no puede ser aprobado por la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales de la comuna, de acuerdo a lo fijado en la Ordenanza 6959/16, en su artículo 16. De esta manera, el comprador no podrá continuar con los trámites catastrales correspondientes para, finalmente, poseer individualmente lo adquirido, sino que será propietario de una porción de la superficie total, lo que le generaría a futuro dificultades, como la imposibilidad de vender esa parcela sin la autorización de los dueños de las otras porciones, ya que fue comercializado en condominio indiviso, por no estar aprobado el proyecto de parcelamiento”.

“Recomendamos a los vecinos a que se acerquen a nuestras oficinas y acá les daremos la información precisa sobre quién es el titular legítimo, cuál es la deuda de los impuestos inmobiliarios y si existen algún plano de mensura, entre otras cosas, para evitar que sean estafados”, añadió.

Seguidamente, indicó que “otro gran problema que existe es que hay personas que no son propietarias de lotes pero que los venden. Entonces, los compradores comienzan a construir sin haberse asesorado con el Municipio, y luego se encuentran con la situación de que el que le vendió ese lote no es el dueño o que esa misma parcela fue vendida a varias personas”.

Por eso, es fundamental que los interesados lleven la ubicación exacta del lote en cuestión para informarse en las oficinas de la Dirección de Catastro, ubicadas en calles Fotheringham y Fortín Yunká, de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 14 a 20 horas, asegurándose que la oferta de terrenos esté debidamente autorizada, para no tener ningún tipo de inconvenientes.

“En este último tiempo hemos tomado conocimiento de muchísimos casos de loteos clandestinos y de gente que viene a asesorarse cuando ya ha sido estafada. Estos casos son frecuentes en cualquier parte de la ciudad: cuando las personas se enteran de que hay algún inmueble deshabitado, lo lotean y lastimosamente el vecino cae en estas estafas”, concluyó Duré.