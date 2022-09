Masiva convocatoria en repudio al atentado sufrido por Cristina Fernández

Organizaciones políticas, sociales y sindicales se convocaron este viernes en la plaza San Martín de la ciudad de Formosa en “defensa de la democracia” y en repudio al atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Las movilizaciones se replicaron en todo el país.

Dirigentes del Partido Justicialista y partidos aliados se hicieron presentes en la convocatoria, pero también militantes, artistas, referentes de comunidades originarias de la provincia, para dar su respaldo a la vicepresidenta.

Primero fue una concentración en la plaza y luego las columnas de militantes tomaron la avenida 25 de mayo con dirección a Casa de Gobierno y marcharon en forma pacífica, para luego desconcentrarse.

El jefe de la bancada justicialista de la Legislatura provincial Agustín Samaniego, presente en la plaza, señaló a Agenfor que “Nos estamos manifestando pacíficamente preocupados, seriamente, nos solidarizamos con nuestra vicepresidenta, reafirmamos el compromiso con la convivencia democrática y la necesidad imperiosa que tiene la sociedad argentina de abandonar los discursos de odio, de mentira, infames, de violencia discursiva, dialéctica, que en algún momento se pueden traducir en una violencia física real”.

Consideró que en las últimas semanas pudo observarse una escalada de violencia no solamente contra la vicepresidenta sino contra el gobierno nacional y contra todo lo que sea popular y peronista. “Llamamos a la comunidad política, a los comunicadores sociales de Buenos Aires fundamentalmente y a algunos de Formosa que abandonen sus discursos de odio, no conducen a nada, al contrario, pueden conducir a tragedias, si esa bala no fallaba” consideró.

En tanto el ex ministro del Superior Tribunal de Justicia Héctor Tievas señaló que “siempre que hay un acto de defensa de la democracia y de los derechos humanos soy partícipe, por mi condición de expreso político, tengo un compromiso con las manifestaciones populares de defensa de nuestros derechos y de la vida”.

Analizó lo ocurrido al señalar que “Fue un acto delincuencial, de odio político, hacia una persona ha dado todo y que está dando todo, pelea, bajó la cabeza para evitar el posible disparo y siguió junto a su gente. Es importante acompañarla y manifestar nuestra adhesión”.

El ministro de Cultura y Educación, Luis Eugenio Basterra expresó que esta marcha de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, que se replica en todas las plazas del país, es la muestra de un compromiso con la democracia. “Tanto bombardeo mediático de los medios dominantes hace que no se llegue a percibir la gravedad de lo que ocurrió ayer”, dijo refiriéndose al intento de magnicidio a la ex presidenta en el día jueves 1°.

“Desde la década del 30’ no había un plan de asesinato tan brutal como el que este y eso es producto de instar al odio y no al amor y debate”, puntualizó en contacto con AGENFOR, destacando que la convocatoria debe dar lugar a la reflexión sobre “el debate franco, leal, permitiéndonos disentir y aceptar la voluntad popular, sin tolerar en absoluto una situación como la vivida”, aseveró.

El secretario general de ATE-Formosa, Néstor Vázquez, consideró en tanto que “todos estamos en alerta y en movilización repudiando enérgicamente lo que ocurrió a la vicepresidenta y sobre todo acompañando sin tener en cuenta quien convocó la marcha, solo en defensa de la democracia”.

Aseguró que “al estado de derecho y a la democracia hay que defenderla poniendo los pies en la calle, en el marco de la paz que necesitamos y la no violencia”

El joven militante Federico Escubilla opinó por su parte que “El feriado decretado por el presidente Alberto Fernández colaboró para que pudiéramos convocarnos de manera pacífica, para pedir por la democracia y para repudiar el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación y decir basta”.

Dijo que al observar las noticias del intento de asesinato, “pensaba que si esa bala impactaba, un pueblo se iba a levantar, no de manera pacífica, porque es tanto el odio que se sembró que la gente no toma conciencia y si tocan a alguien tan querido como Cristina, no íbamos a responder con palabras, sino con hechos”.

Rocío, joven militante, expresó que lo que la convocó a la plaza es la democracia y explicó que “no es solo un atentado sobre la vida de Cristina, sino que ella es democracia, pueblo y nos representa como figura política”.

Añadió que no quisieron matar solo a la persona, sino que quieren matar este sistema democrático en el cual hemos decidido, hace más de 40 años, vivir en paz y libertad.

Además, se refirió al discurso de odio que destila un sector político y los medios de comunicación hegemónicos que son el punto de inflexión en este hecho, que por suerte no logró su objetivo. “La sociedad hoy está reflexionando y quiere seguir viviendo en democracia y sin violencia”, insistió.