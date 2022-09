La planificación estratégica del Modelo Formoseño permite la concreción de obras en todo el territorio

El pasado viernes 16, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el Hogar Escuela del Anexo de la EPEP N° 508 en El Sauzalito, ubicado en el Departamento Ramón Lista, la obra educativa número 1443 de su gestión. Además, anunció la construcción del centro de salud para dicha comunidad, con las mismas características que tienen los ubicados en toda la provincia, evidenciando una vez más la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la justicia social del Modelo Formoseño.

Al respecto, el doctor Federico Muracciole, director de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, en declaraciones recogidas por AGENFOR, subrayó: “Fue una clara muestra de lo que es el trabajo que se hace en toda la provincia, con hechos concretos, inaugurando obras educativas, festejando los 26 años del PAIPPA y efectuando nuevos anuncios, evidenciando la igualdad de oportunidades en el territorio”.

A su vez, respecto de la expansión de la conectividad en la provincia, realzó que ello denota la equidad que se materializa desde las acciones del Gobierno”, marcando que, como bien lo expresó en su discurso el propio Gobernador, “ninguna empresa privada que tenga los fines de lucro como tal va a ir a instalar wifi en esa región” del oeste formoseño.

“Si el Estado no está presente para hacer esas obras, no se las va a hacer -aseveró-. Y lo mismo sucede con las escuelas”, recordando que el albergue inaugurado en Sauzalito “posee una magnitud impresionante y van 12 alumnos”.

Contrastó que “en Capital Federal no existe eso porque hace rato que no se inauguran escuelas y cuando los padres deben inscribir a sus hijos no hay lugares en el sistema público; el 70% de la matrícula escolar es privada”.

En cambio, Formosa tiene otro modelo, porque “consideramos que todos debemos tener las mismas posibilidades”.

“Hay oportunidades de desarrollo en cualquier lugar de la provincia, donde la persona nació o eligió vivir”, destacó el funcionario.

Esto es posible por la planificación del Modelo Formoseño, afirmó. “De otra manera no se podrían llevar adelante todas estas obras porque esto no se hizo ahora; viene desde hace mucho”, enfatizó, rememorando que “en su momento, con el presidente Néstor Kirchner en el 2003, cuando llegó la Reparación Histórica, en Formosa ya había un montón de proyectos, algunos en marcha y otros que estaban esperando esa oportunidad para financiarse y desarrollarse”.

En ese sentido, aludió a la Ruta Nacional 81, que “fue uno de los hitos que lo inauguró el propio Néstor Kirchner”, subrayando que “ni bien asumió, se le presentó el proyecto, el Gobernador habló con él y se puso en marcha”.

“No sería posible hacer 1443 escuelas si no hay una planificación. O más de 200 centros de salud u hospitales en todo el territorio”, manifestó, significando que “nuestros oídos están acostumbrados a estos números, pero en otros lugares no son moneda corriente”.

Además, no dejó de valorar que “todo esto es porque hay una continuidad con políticas que lleva adelante el Modelo Formoseño”.

De otro modo “sería imposible, porque si no cada dos, tres años o cuatro años estamos cambiando”.

“Eso nos pasó a nivel nacional en el 2015, durante cuatro años, donde se paralizaron todas las obras que estaban en marcha en Formosa”, condenó y a modo de ejemplo nombró el caso de la Autovía de la Ruta Nacional 11, que fue discontinuada y recién se pudo retomar con la actual gestión.

Asimismo, al referirse a los “techos azules”, resaltó que “el número de 1443 escuelas realizadas por una gestión es algo que no existe en el país y menos en este tiempo”.

“Atrás de estos números hay miles de familias y niños que tienen la posibilidad de tener una escuela impecable, ya sea en la Capital o un paraje rural, en las mismas condiciones en todo el territorio”, culminó.