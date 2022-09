Insfrán pidió a formoseños que “no se dejen engañar por mesías que aparecen y se dicen multimillonarios”

Al dejar inaugurada la obra educativa 1.442 de su gestión, el gobernador Gildo Insfrán pidió desde Las Lomitas a los formoseños no dejarse engañar por “falsos mesías” y llamó a defender el Modelo Formoseño.

El primer mandatario encabezó este jueves 1 el acto oficial de habilitación de las obras de ampliación y refacción de la EPEP N°531 “Gregorio Maidana” y el nuevo edificio del JIN N°10 “Pasito a Pasito” en el oeste provincial. Más tarde hizo lo propio con cuadras de pavimentación e iluminación en la misma localidad.

Allí realizó una serie de anuncios, como la próxima construcción de un puente para la comunidad de Punta del Agua, y el Jardín de Infantes para la comunidad originaria de Lote 47. Asimismo, dos centros de salud, uno en Lote 27 y otro en Tres Pozos.

“Les digo a mis amigos y hermanos aborígenes que no se dejen engañar por esos mesías que aparecen y dicen que son multimillonarios. Mentira, si hace ocho años vinieron con una mano adelante y otra detrás. Y si son multimillonarios tendrán que demostrar de dónde sacaron tantos millones en tan poco tiempo. No se dejen engañar por esas cosas” pidió el gobernador.

A continuación, se dirigió al cacique Delfín García, de la comunidad de Campo del Cielo, quien había solicitado una planta de agua para su comunidad. Le explicó que técnicamente la obra tendrá otra ubicación y beneficiará a más parajes. “Es mejor que esté donde está el caudal de agua que se debe tratar y de ahí vendrá un acueducto ya con agua tratada, en condiciones de consumir. Hace cinco kilómetros y 3 kilómetros para entrar a la comunidad y de esta manera a la comunidad del 19 y del 30 y de esta manera Campo del Cielo tendrá las 24 horas agua” detalló.

Néstor Kirchner

El gobernador recordó la llegada a Ingeniero Juárez del expresidente Néstor Kirchner un 14 de septiembre de 2004, con un acto llevado a cabo al mediodía y con las altas temperaturas acostumbradas del norte formoseño, para inaugurar el hospital de Ingeniero Juárez y dar inicio a la pavimentación de la ruta 81 para agregar que nuevamente visitó Formosa el 15 de septiembre de 2007, para dejar inaugurada la ruta nacional 81 pavimentada.

Se refirió además a una obra importante para nuestra provincia, como el Gasoducto, y recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri “nos negó la conexión”, para luego enumerar los inconvenientes que viene teniendo ese proyecto. Aquí recordó además que Ingeniero Juárez cuenta con la localidad preparada para la distribución domiciliaria de gas.

Defender el Modelo Formoseño

Insfrán insistió que en la actualidad aparecen “mesías de todos lados” quienes “porque vienen de otros lugares pretenden imprudentemente tratarnos de menos”.

Sobre esto dijo que se equivocan porque “los formoseños no le tenemos miedo a nadie, solamente a Dios” y cuando “cuando nos plantamos, nos plantamos en serio” y advirtió que “ si no aprendieron estos cuatro años, van a tener que aprender en los años venideros, porque no nos van a hacer agachar, no nos van a doblar los brazos, porque tenemos muy claro el objetivo y tenemos muy claro lo que debemos defender”.

Insfrán consideró que “En Formosa debemos defender el Modelo Formoseño, porque nos integra e incluye a todos, debemos sentir orgullo por la educación pública que tenemos en Formosa”.

A continuación, lamentó las críticas que recibe la educación pública de la provincia, incluso desde sectores educativos y trajo a colación la destacada actuación de los estudiantes secundarios formoseños en las Pruebas Aprender, obteniendo el tercer lugar, a nivel país.

“Qué raro, resulta ser que solamente se cuestionan los datos de Formosa y dicen que yo puedo modificar esos datos. No sabía que tenía tanto poder, es extraordinario esto, no solamente aquí, sino también la prensa porteña hablando y poniendo en dudas el conocimiento de nuestros niños y niñas, la capacidad de nuestros docentes, yo voy a defender esto, aunque me dejen solo” aseguró.

Antes de cerrar reconoció que el país atraviesa un difícil momento. “Pero esto no solo ocurre en el país, sino en el mundo, después de la pandemia, vino el problema de este enfrentamiento bélico y todo esto trae graves inconvenientes, como por ejemplo el valor de la energía, que subió exponencialmente en el mundo, y nosotros que veníamos de cuatro años de pandemia macrista, más dos años de pandemia por Covid, nos encontraron un poco debiluchos, fundamentalmente en nuestra macroeconomía a nivel país” subrayó.

Finalmente pidió tener confianza y seguridad en los hombres y mujeres que trabajan en el gobierno nacional, quienes- dijo- “van a enderezar el barco y habrá en el 2.023, gobierno de tinte nacional y popular”.