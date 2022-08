La Doctora Marisa Herrera dirigirá la capacitación en temática de géneros y violencia de género para abogados/as

Bajo la Dirección de la Doctora Marisa Herrera y la Coordinación de la Doctora Stella Maris Zabala y la Doctora Sonia Seba, el Consejo Profesional de la Abogacía informa sobre la Capacitación en “Temática de Géneros y Violencia de Género” para abogados/as. La misma inicia el próximo 16 de agosto de 2022, bajo la modalidad de cursado mixto presencial y virtual, los días martes y viernes.





Docentes: Marisa Herrera y Florencia AcselradClase presencial: 9 de agosto 2022Clase virtual: 12 de agosto de 2022Contenidos mínimosCapacitación en géneros y violencia de género como una obligación constitucional-convencional. Principio de igualdad y no discriminación. Igualdad Formal e Igualdad Real o Sustantiva. División sexual del trabajo. Segregación horizontal y segregación vertical. Estereotipos de género y su impacto en el sistema de administración de justicia. Abogar y juzgar con perspectiva de género. Acciones Afirmativas. Vulnerabilidades e interseccionalidad. Reforma judicial y feminismos jurídicos.MODULO 2. Marco NormativoDocentes: Federico Notrica, Victoria Miranda y Paula ToledoClase presencial: 23 de agosto 2022Clase virtual: 26 de agosto 2022Contenidos mínimosLa Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Protocolo Facultativo. El Comité de la CEDAW: Recomendaciones Generales y Observaciones Finales de los Informes país. Casos contenciosos y soluciones amistosas. Convención de Belén Do Para. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén Do Para (MESECVI). Recomendación general del Comité de Expertas del MESECVI. Avances normativos locales.Docente: Natalia de la Torre y Eleonora LammClase presencial: 6 de septiembre 2022Clase virtual 9 de septiembre 2022Contenidos mínimosLa heteronormatividad y la estructura social binaria. Estándares regionales en materia de identidad de género y orientación sexual. Opinión Consultiva 24/2017 y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y personas intersex. Diversidades sexo genéricas. La ley de Identidad de Género. Rectificación registral y derecho a la salud. Derechos económicos, Sociales y Culturales y población trans. Ley de Acceso Laboral Trans-Travesti. Identidades no binarias y su reconocimiento legal, infancias y adolescencias trans. Población trans y derecho penal.Docente: Soledad Deza y equipoClase presencial: 27 de septiembre 2022Clase Virtual: 30 de septiembre 2022Contenidos mínimosLey 26.485. Conceptos, tipos y modalidades de violencia. Prevención, atención y resolución de la violencia. Recursos para el asesoramiento y acompañamiento de personas en situación de violencia de genero. Violencia económica y relaciones de familia: incumplimiento alimentario, fraude en materia de bienes de la comunidad, estereotipos de género en la adquisición/titularidad de bienes registrables. Salud sexual, reproductiva y no reproductiva y violencia obstétrica. Abogar en clave feminista: litigio estratégico ILE/IVE.Docente: Sonia Seba e Ivana Bancoff PecoffClase presencial: 11 de octubre 2022Clase Virtual: 14 de octubre 2022Contenidos mínimosRelectura de las relaciones de familia en clave de géneros. Géneros, familia y convencionalidad. Familias monoparentales. Relectura de la noción de coparentalidad. Valoración económica del trabajo de cuidado. La figura de compensación económica. Violencia de género y violencia intrafamiliar desde la practica civil. Familias y técnicas de reproducción humana asistida: la figura de la gestación por sustitución y las tensiones dentro del feminismo. Estudio jurisprudencial sobre varias conflictivas de familia contemporáneas con perspectiva de géneros. Hacia un Sistema Integral de cuidado. Repensando el sistema de licencias parentales.Docente: Carolina Videtta y Sabrina SilvaClase presencial: 25 de octubre 2022Clase Virtual: 28 de octubre 2022Contenidos mínimosAbordaje interseccional y protección especial de las infancias y adolescencias. El ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes y los deberes del Estado. El ejercicio de los derechos parentales derivados de la responsabilidad parental: maternidad y paternidad adolescente. Infancias y adolescencias y salud mental. Niñas en contexto de migraciones internas. Violencia en niñas y adolescentes: abuso sexual infantil, trata de personas y nuevas formas de violencias tecnológica.Docente: Silvia Fernández y Lorena SarquisClase presencial: 22 de noviembre 2022Clase Virtual: 25 de noviembre 2022Contenidos mínimosDerechos humanos y salud mental. Convención sobre las personas con discapacidad. El modelo social de la discapacidad. La ley 26.657: avances y desafíos. Recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación. Enumeración y análisis de los Principios de Salud Mental. La aplicación el principio de capacidad gradual de en el campo de salud mental: capacidad restringida. Interpretación y alcances de los sistemas de apoyo y salvaguardas. La figura del Curador. Salud mental e infancias y adolescencias. Salud mental y géneros en plural Ligadura de trompas. Acceso a la Interrupción del Embarazo.Docente: Cecilia Hopp y Lucia Mercedes CatuangoClase presencial: 8 de noviembre 2022Clase Virtual: 11 de noviembre 2022Contenidos mínimosDesarrollo de las teorías feministas en Argentina sobre el Derecho Penal. Mujeres en conflicto con la ley penal. Justicia para las mujeres víctimas de violencia. Procesos penales y violencia de género: la construcción de la “mala” victima. Abuso y acoso sexual: redefiniciones de daños y estrategias para combatir desigualdades estructurales. Criminologías y luchas feministas.

Detalles:

Modalidad de cursado mixta: sesenta por ciento (60%) presencial y cuarenta (40%) virtual sincrónica por zoom. Inicia en agosto 2022, culmina en noviembre 2022.

Días y horario de cursado: 80 horas totales, 8 módulos de 8 horas totales cada uno (3 horas cursada presencial, 2 horas cursada virtual sincrónica y 3 horas de compulsa de material y jurisprudencia) más 16 horas destinadas al trabajo integrador final.

El Programa de Estudios será compartido en breve a través de esta web y en las redes sociales.

Para mayor información dirigirse a la sede del Consejo, sita en calle San Martín 569 o comunicarse al teléfono 3704 - 430340.

Mas info en flyer