Juan Friedrichs: “Las metas se pueden conseguir cuando uno hace las cosas con pasión”

Es licenciado en Artes Visuales, curador y responsable del Museo Provincial de Ciencias Naturales de Villa Escolar, pero también un apasionado de la egiptología, trabajando hace más de diez años para la Universidad de Cambridge como parte del equipo arqueológico que estudia los vestigios de la antigua capital del Egipto faraónico, conocido como Amarna.

En su paso por la ciudad de Formosa, compartió sus saberes con los estudiantes del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” y luego tuvo un encuentro con estudiantes del ISPAF (Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa) de donde egresó hace treinta años.

En una entrevista que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) Juan Friedrichs dijo estar emocionado de poder participar de este tipo de encuentros con sus ex compañeros, docentes y actuales estudiantes para contarles un poco de su vida, como motivación para quienes se están formando en las distintas profesiones.

En varios tramos de la entrevista repitió que estudio y trabajo son los dos motores de su vida, que lo hacen trasladarse a Egipto y participar hace diez del Proyecto Amarna, sin olvidar Villa Escolar, como el lugar al que siempre le gusta volver.

“Estoy muy emocionado de poder contar el crecimiento a lo largo de mi vida, con mucho estudio y mucho trabajo. Desde ese lugar estoy impresionado de poder hacer un racconto, acompañado de mis profesores y mis compañeras, después de 30 años, me gusta mucho. Es para los alumnos una motivación de que se pueden conseguir las metas cuando uno hace las cosas con pasión” enfatizó.

Comentó Friedrichs que su capacitación es continua y desafiante, se encuentra actualmente cursando el Doctorado en Artes y “en paralelo hago muchas cosas relacionadas con egiptología porque otro de mis sueños es ser egiptólogo”.

El proyecto Amarna

Amarna es el nombre moderno que se le da a la antigua capital del Reino Nuevo egipcio fundada por el faraón Akhenaton y su reina la bella Nefertiti, como centro principal al culto del único dios Aton.

El yacimiento arqueológico devela detalles preservados allí, durante 3.300 años. Amarna es uno de los pocos sitios de la antigüedad, donde se puede estudiar la totalidad de los detalles de su emplazamiento original y los elementos imprescindibles para interpretar cabalmente la historia de ese período tan singular dentro de la Egiptología.

Desde hace 40 años el profesor Barry Kemp de la Universidad de Cambridge dirige el Proyecto Amarna, cuya investigación sistemática en el sitio, permite analizar y reinterpretar los acontecimientos acaecidos en una ciudad donde durante 20 años se desarrolló un asentamiento humano.

Barry Kemp es Profesor Emérito de Egiptología en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Dirige las excavaciones e investigaciones en la Misión Británica en Tell el Amarna desde 1977.

“Me gusta viajar a Egipto para estudiar, pero me gusta siempre volver” contó y detalló que desde el año 2012 es parte del proyecto como integrante de la Misión Británica en Tell el Amarna (Egipto), participando de una Escuela de Campo y once campañas posteriores, hasta la actualidad.

“Es un sueño que no puedo creer porque yo estudiaba con los libros del director con el que actualmente trabajo” graficó y adelantó que podrá estar presente en Egipto cuando suceda un hecho histórico: el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.

Ponencia

Friedrichs expuso en el segundo módulo en la capacitación sobre Patrimonio Arqueológico y Paleontológico que organizó la Dirección de Patrimonio Socio Cultural de la Provincia, destinado a docentes de todos los niveles educativos de Formosa y más tarde en el ISPAF, lugar donde se recibió hace treinta años.

Contó que durante su exposición hizo un recorrido general desde su participación en los trabajos de arqueología en Egipto hasta lo particular sobre la arqueología en la provincia de Formosa, y la participación en las excavaciones de El Quebracho y otros sitios arqueológicos que hay en todo el territorio.

“En cuanto a la paleontología los trabajos del museo, que desde hace muchos años venimos rescatando fósiles del río Bermejo” subrayó.

Sobre el museo de Villa Escolar, que él mismo motorizó, dijo que “ofrece colecciones de fósiles del Cuaternario que tenemos para mostrar a todos los que quieran ir a ver y estudiarlos. En otra sala tenemos la biodiversidad con animales embalsamados y una pequeña sala que recrea lo que tenemos en Formosa en arqueología y antropología con el sitio de El Quebracho”.

Friedrichs agradeció al equipo de trabajo de la Dirección de Patrimonio Socio Cultural y al personal del Museo de Ciencias Naturales de Villa Escolar y particularmente a su hermano José, por acompañarlo en las decisiones personales que debió tomar a lo largo de su vida profesional.