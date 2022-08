Espacio de opinión: “Una agenda recargada y con muchos beneficios”

Una vez más y como ya es una característica del Poder Ejecutivo, otra nueva escuela fue inaugurada por el Gobernador y muy que les pese a algunos, la agenda y centralidad política, la tiene Gildo Insfrán quien luego de maratónicas reuniones en los principales corrillos donde se toman las grandes decisiones nacionales, su agenda sigue repleta de novedades para el bien común y beneficio de todos los formoseños.Y no es para menos: la única verdad, es la realidad que está a la vista; Y muy poca o nada difusión tienen en los medios locales militantes del Pro-macrismo, y que para muestra, basta un botón: por ejemplo los aportes económicos directos y extraordinarios y muy importantes que el Ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk, trajo para las instituciones de Educación Técnico Profesional por la suma de 108.712.500 pesos para el fortalecimiento de las instituciones de Educación Técnica de Formosa, y cuyos principales destinatarios de éste aporte, serán los alumnos y jóvenes que hoy se encuentran formándose en dichas escuelas. No fue magia: es el resultado de las gestiones realizadas por el primer mandatario en CABA.Y hete aquí, escudriñando algunos de los portales seudo-periodísticos, -difusores de información, muy poco confiables, no han anoticiado sobre la reciente entrega de más de 1.000 unidades de netbooks en muchas escuelas de Capital y el interior de la Provincia con el Programa “Conectar Igualdad”: los niños y jóvenes estudiantes, felices!Y recomponiendo mágicamente la memoria histórica y colectiva es menester y puestas, así las cosas, recordar el discurso del ex presidente Mauricio Macri quien después de haber comparado el programa de inclusión digital Conectar Igualdad con “repartir asado”, y en la que aseguró que las computadoras “envejecen rápidamente” (sic). Conectar Igualdad, que nació con el objetivo de que todos los alumnos pudieran tener acceso a la tecnología para incorporarla en sus estudios, fue desmantelado por el propio gobierno de Cambiemos. Ahhh pero Macri…..Ya todos conocemos la frase “cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia” y es una expresión irónica que se usa para indicar una situación que es muy real y cotidiana. Y así ocurre en estos lares. Y un detalle muy importante que pasó casi desapercibido, fueron los $ 139.581.334,52 centavos que recibirá -convenio mediante-, nada más ni nada menos la Escuela Agro técnica Provincial número 10 de la localidad de El . Quebracho, allá en el extremo Oeste del Departamento Ramón Lista, única en su modalidad fondos que serán invertidos exclusivamente para la ampliación y terminación del edificio escolar, y que cuenta de no más de setenta alumnos la gran mayoría de ellos pertenecientes a la comunidad wichí; en fin obras educativas con equidad territorial.Claramente y lanzándose al ruedo para su candidatura a Gobernador para el 2023, el senador por Formosa Luis Naidenoff aterrizó en Formosa dejando las cómodas oficinas de la CABA y los sets de televisión donde se pasó promocionando su noviazgo con una periodista, haciendo público así su secreto revelado y su eterna obsesión para “terminar con el gobierno de Insfrán”, según dijo en los medios afines al macrismo.Sí, el mismo que critica al gobernador, Naidenoff representa a la Provincia de Formosa en el Senado desde el año 2006 hasta la fecha (17 años) sentado en su banca y una encriptada vida en la Ciudad porteña, dijo que quiere consolidar un “proyecto” alternativo de gobierno, pero no dice nada sobre cuál es ése proyecto ni con quién lo llevaría a cabo; primero deberá resolver sus terribles disputas internas con Ricardo Buryaile, Gabriela Neme entre otros y sus declaraciones suenan más a utopías y ansias de poder, tal como ya lo hiciera cuando fue candidato a senador y prometió crear 20.000 puestos de trabajo para los jóvenes formoseños y nada de eso ocurrió.En fin, las tertulias políticas dentro del macrismo están a la orden del día, con diversos actores que en vez de ocuparse de aportar ideas y proyectos concretos que otorguen algún beneficio para el pueblo, se regodean en los pasillos de la prensa adicta con el único fin de satisfacción del ego, por una parte, y por la otra ir posicionándose de cara a las elecciones del 2023, una clásica rémora del macrismo explícito.Mientras tanto, desde el Gobierno se sigue luchando para superar las secuelas de las dos terribles de las pandemias: la del macrismo y del Coronavirus. En definitiva, el pueblo y como siempre, es el que tiene la última palabra.