Afirman que los actuales salarios no pueden hacer frente a las subas de los alimentos

Los consumidores necesitan Precios de Referencias de los alimentos frente a la gran dispersión existente, para saber qué es lo que estamos pagando-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló luego de un relevamiento llevado a cabo por personal de la Institución en los principales supermercados de nuestra ciudad, se pudo determinar que, en 26 productos de consumo masivo, el consumidor tiene que disponer de por lo menos 9 mil pesos para adquirirlos, sin que los mismos sean de primeras marcas. Así, la Harina Común $135; Arroz $115; Aceite Mezcla x 900 cc $470; Azúcar $150; Yerba x 1 kg $650; Polenta x 500 grs $139; Leche en Polvo x 800 grs $697; Sal fina x 1 kg $105; Puré de Tomate x 520 grs $72,90; Arvejas x 205 grs $60; Salchichas x 6 unidades $135; osobuco x 1 kg $650; Pulpa x 1 kg $1350; Molida x 1 kg $630; Pollo Entero x 1 kg $269; Pollo Muslo x 1 kg $754; Pollo Pechuga x 1 kg $922; Papa negra $145; Cebolla x Kg $345; Batata x 1 kg $199; Zapallo x 1 kg $99; Ajo (cabeza) $50; Tomate x 1kg $235; Morrón Verde x 1 kg $255; Lechuga x 1kg $250; perejil (mazo) $80. El Ombudsman Provincial, solicitó entonces al actual Secretario de Comercio de Nación Matías Tombolini garantice que las empresas productoras abastezcan, tanto a supermercados, como almacenes de barrios y otros con los 1.000 productos que actualmente integran la lista de Precios Cuidados y que regirá hasta los primeros días de octubre, ya que, tratándose de un Programa Trimestral con renovaciones automáticas y aumentos de precios que establece el Gobierno Nacional y que habitualmente se encuentran por debajo de los índices de inflación, es necesario también, “se garantice a los consumidores de las Provincias del Norte Argentino a que accedan a los 120 productos lácteos que posee este Programa”. Gialluca señaló que hemos pedido al Secretario de Comercio de Nación que Acuerden Precios de Referencia, pues los consumidores al momento de comprar los alimentos, no saben cuánto pagar y allí comienzan y prosiguen los abusos. El Programa Precios Cuidados, sirve para establecer precios de referencia, pero no para la inflación. El mismo es de ayuda a los consumidores, porque cuando “se pierde la noción de lo que valen los alimentos, te cobran cualquier precio”. La concentración monopólica y la especulación dificulta la implementación de acuerdos para regular precios. Insistimos que las causas de las subas, están especialmente en los monopolios, grupos que son más fuertes que el propio gobierno Nacional. A estos monopolios nadie los va a cambiar, por eso apoyamos todas las políticas públicas existentes y las que aún faltan instrumentarse, para fomentar y fortalecer a los sectores Pymes que abastecen nuestro mercado interno y que producen alineamientos de gran calidad y a precios accesibles. Es que actualmente existe una fuerte distorsión de precios de referencia, que se puede observar en los distintos sectores de la economía, sino también en un mismo producto de la misma marca, según diferentes canales de venta. La pérdida de precios de referencia se da tanto en los comercios mayoristas como minoristas, por ello requerimos desde la Defensoría del Pueblo que la Secretaria de Comercio, tome medidas para recuperar precios de referencia, como una herramienta útil para que los consumidores se decidan al momento de adquirir los productos que necesitan, así los Precios Cuidados, no tienen que funcionar como Precios Congelados, sino como una referencia que el Gobierno Nacional coloca a favor de la gente.