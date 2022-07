Grupo de turistas de Córdoba destacó la belleza de la ciudad de Formosa

Un grupo de turistas de la provincia de Córdoba que están visitando la ciudad, destacaron la “belleza natural” de la ciudad, como así también hicieron especial hincapié en la hospitalidad y amabilidad de los formoseños.El contingente disfrutó además de un paseo por la ciudad, acompañado por los guías de turismo de la Municipalidad, visitando la plaza San Martín, el Paraíso de los Niños, la iglesia Catedral, el museo “Juan Pablo Duffard”, el Museo Ferroviario Municipal, la costanera “Vuelta Fermoza” y el Paseo Ferroviario.Omar Romachela coordinador del grupo comentó: “somos un grupo de personas de Córdoba que elegimos lugares para visitar que tal vez no son los tradicionales pero que nos ofrece una hermosura natural, estamos realmente maravillados, no conocíamos Formosa y nos encontramos con un lugar realmente bellísimo, sobre todo la atención del formoseño que es muy especial”.Comentó además que en su caso particular sí conocía la ciudad de Formosa, pero hacía más de 30 años que no la visitaba y comentó que la encontró “totalmente cambiada y muy moderna”.Alicia Centioni, es de Oncativo, provincia de Córdoba, forma parte del grupo de turista que está visitando la ciudad y durante su recorrido comentó: “Es una hermosa ciudad, el clima ideal y cada uno de los lugares visitados nos encantó, todos coincidimos en que Formosa es un lugar para volver a visitar”.