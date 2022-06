Se normalizó el servicio de colectivos urganos en las primeras horas de la tarde

Gialluca afirmó que, el verdadero federalismo se traduce en hechos y no únicamente en palabras, por ello, Formosa hoy es discriminada toda vez que el Gobierno Nacional utiliza el 95% de lo recaudado en el impuesto a combustibles solo en el área de Buenos Aires y tan solo el 5% para el resto del País, esto representa una ofensa para todos los vecinos que utilizan diariamente al transporte público de pasajeros. Desde el Organismo de la Constitución, pedimos corregir la asimetría del reparto de subsidios con criterios equitativos y sin que se esté beneficiando a los lugares donde se puede obtener más votos electoralmente, pues, los beneficios tienen que llegar a todo el Norte Argentino. Agregó que, nadie tiene el coraje de explicar fundadamente por qué el boleto cuesta $18 en Buenos Aires y $60 o más en el resto del País y esto nos lleva a decirle no a la pretensión de un nuevo aumento de boleto por parte de la monopólica empresa de transporte en nuestra ciudad.-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, en horas del mediodía de este jueves 9 del corriente mes y año, en la Sede de la Subsecretaria de Trabajo, Seguridad y Culto dependiente del Ministerio de Gobierno a cargo del Dr. Julio G. Valdez, parte del equipo jurídico del Organismo de la Constitución, representado por los Dres. José García y Leonardo Sánchez, participaron de la -Audiencia Conciliatoria- realizada con el fin de destrabar el conflicto existente entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -Delegación Formosa- y la Empresa Crucero del Sur Agrupación, que mantuvo a miles de vecinos de la Ciudad Capital sin el servicio de transporte público de pasajeros por más de dos días, ocasionando nuevamente graves perjuicios y contratiempos. No obstante, lo cual, Gialluca, señaló la necesidad de actuar con mayor “previsión” para evitar nuevas medidas de fuerza. El Ombudsman destacó que el Acuerdo por el cual se estableció un incremento salarial para los trabajadores data de mediados del mes pasado, época en la cual la prestataria debió haber hecho las proyecciones económicas necesarias para saber si podía afrontarlo y, eventualmente, buscar las alternativas que tuviera a su alcance para cumplir el compromiso asumidos por la Federación que la representa a nivel empresarial. Por otro lado, subrayó que cada vez que se produce una medida de fuerza, no visualizamos la solidaridad para con la comunidad que debe estar presente en los choferes de Crucero del Sur, puesto que, las normativas vigentes son claras en cuanto el transporte urbano de pasajeros reviste el carácter de un servicio público y por ende “no puede ser interrumpido”, por ello, existen Ordenanzas que estatuyen un Servicio Mínimo que afecta a veinte (20) choferes por turno y así los vecinos de la ciudad capital no se ven absolutamente privados del medio de transporte público que es el más utilizado, económico y que reviste además carácter de público. Finalmente, desde la Defensoría adelantaron que se citará a los representantes de la Empresa Crucero del Sur y de la UTA – Delegación Formosa, a fin de coordinar la manera de evitar nuevas medidas de fuerza y dirimir los conflictos salariales sin que el castigado sea el usuario del servicio, pues el daño ya ha sido ocasionado y centenares de usuarios han incurrido en gastos extraordinarios para poder cumplir con sus obligaciones o compromisos de diversas índoles.