Reunión de los defensores del Pueblo del Norte Grande con el viceministro de Ambiente de Nación

Afirmó Sergio Federovisky que, el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente, ha reactivado el crédito de 150 millones de dólares otorgados por el BID y que se encontraba caído por subejecución (solo se había ejecutado el 18%) por el Gobierno Nacional anterior y en la actualidad se ejecutan obras en todo el país, firmándose una segunda etapa del préstamo por 450 millones de dólares para los próximos 4 años, de manera que, el nuevo gobierno que suceda, se encuentre con un programa ambiental en desarrollo y en beneficio de todos los ciudadanos-Se llevó a cabo en la Provincia de Córdoba, más precisamente en la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, una nueva Reunión de las Defensorías del Norte Grande de la República Argentina. En esta ocasión, el Asesor Legal Dr. Fernando Sosa, participo virtualmente de la misma por Formosa y se tuvo la posibilidad de interactuar con el actual Viceministro de Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, abordándose lo que se considera como el primer problema ambiental de la argentina, “que son los basurales a cielo abierto, que lamentablemente son los formatos que adoptan la mayoría de los Municipios en todo el País para la recolección, tratamiento y disposición final de la basura”. Advirtió el Funcionario Nacional desde su perspectiva que, en la actualidad los Municipios carecen de personal técnico adecuado o lo más importante, el presupuesto necesario para un abordaje integral de esta problemática. Por lo que, entonces, la posible resolución de esta problemática es que, se debe concretar un abordaje federal de los basurales a cielo abierto con políticas de estado sustentables en el tiempo e involucrando a cada una de las provincias para poder encontrar una solución, pues de lo contrario, esto no será posible. El Funcionario Nacional señaló que, se debe tener en cuenta necesariamente los siguientes puntos: 1) Cómo enfrentar y resolver la problemática. 2) No deben existir escusas económicas para esta temática, pues existen planes, créditos y otros medios para lograr su financiamiento, por lo que es fundamental que todos los sectores políticos acompañen los diversos proyectos de ley en materia ambiental. 3) No existe justificativo ético alguno para seguir tratando la basura como se lo hace hasta ahora, existiendo una gran tecnología para darle un mejor tratamiento a la misma. Es así que, el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo del Lic. Juan Cabandié, se ha tomado la decisión política de dar impulso a una de las soluciones a esta problemática, que son las Plantas de Separación de Residuos Urbanos, reactivando un crédito de 150 millones de dólares por parte del BID que había sido tomado por el Gobierno Nacional anterior, el cual se encontraba caído por subejecución (solo se había ejecutado el 18%), y en virtud de las gestiones nuevas realizadas por el Ministerio, se logró retomar este crédito y empezar a ejecutar las obras correspondientes a las plantas recicladoras de residuos en diferentes provincias, una de ellas es justamente Formosa, la cual hoy posee un importante avance y que pronto estará ya concluida, lo que permitirá dar mayor calidad de vida a los vecinos y proteger el ambiente. En esta misma línea de trabajo, el día martes 14 del corriente mes y año, se firmó una segunda etapa del préstamo por 450 millones de dólares para los próximos 4 años, de manera tal que la nueva gestión que suceda a la actual, va a tener un plan consolidado para poder enfrentar esta temática. En lo que respecta a la prevención ambiental, el actual Viceministro, expresó que, “estamos mal parados, ya que no existen programas de adaptación, tanto en los municipios como las provincias con respecto al cambio climático”. Estos programas que pueden servir a la hora de que ocurran grandes desastres naturales para morigerar los efectos que puedan tener en la población más vulnerable al no existir políticas de prevención, “hay que sí o sí ponerse a trabajar en las mismas”. Al final de la Reunión, el Viceministro junto con todos los Defensores del Pueblo de la Región del Norte Grande, acordaron la creación de una “Agenda Mínima” para el tratamiento en sucesivos encuentros de puntos tales como el tratamiento de residuos urbanos, tecnológicos que es una materia pendiente toda vez que los mismos son altamente contaminantes y se arrojan en cualquier lugar sin procesamiento alguno, produciendo contaminación de los ríos, riachos y lagunas, además de las capas freáticas, aguas subterráneas, etc., y que han crecido y seguirán creciendo exponencialmente por el uso de la tecnología, tanto en el sector público como en el privado, todo lo relacionado al agua potable, incendios, fumigación de los campos y desmontes ilegales.