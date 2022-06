Representante de la Municipalidad de Formosa participo de la II Cumbre Mundial de Economía Circular

La coordinadora de Ambiente y Transición Energética de la Municipalidad, Laura Díaz Roig participó en representación de la comuna de la II Cumbre Mundial de Economía Circular que se realizó los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Córdoba.

“Fui muy grato poder participar este espacio recreado por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y su intendente Martín Llaryora con quien tuvimos el agrado de poder compartir las dos jornadas de trabajo y con representante de casi todas las ciudades y provincias”.

“Escuchamos más de 30 disertantes especialistas de toda la argentina y de distintos lugares del mundo desde diferentes enfoques, y pudimos ver más de 50 emprendimientos en la exposición con una mirada de economía circular que lograron con éxito cambiar el paradigma de la producción lineal del descarte”, comentó.

Explicó además que “los objetivos y metas propuestas durante las dos jornadas evidencian que hay un nuevo modelo, no sólo de producción sino también de consumo, que nos permita cuidar el ambiente y no explotarlo, y en este sentido ya no hay otro camino, porque no podemos dar marcha atrás y tampoco podemos seguir como estamos, debemos entender la necesidad de este cambio de paradigma como urgente desde los diferentes enfoques, con inclusión y participación del sector privado, del sector público y con cada persona de manera individual. Entender y aplicar la economía circular como el único camino”.

Finalmente, Díaz Roig comentó que al término del evento los participaron firmaron una carta de Intención desde la Red Iberoamericana de Gobiernos y Ciudades Circulares.