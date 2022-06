El Fortín de los Caranchos un gran suceso de público

Es la primera vez que un espectáculo formoseño alcanza una cifra cercana a los dos mil quinientos espectadores en funciones presenciales y a casi mil quinientas visualizaciones en YouTube.

Se trata de “El fortín de los caranchos”, una adaptación del clásico Macbeth de William Shakespeare, cuya historia transcurre en la Formosa territoriana de 1912, con dramaturgia a cargo de Carlos Leyes y Pablo Bontá y la dirección de Martín Iza.

La obra fue estrenada el año pasado por streaming y luego de manera presencial, convirtiéndose en un verdadero éxito de taquilla, ya que el público formoseño colmó la capacidad de dicha sala durante las cinco funciones realizadas en septiembre, octubre y noviembre pasados.

Este espectáculo también trascendió las fronteras del país al participar en las ediciones virtuales del XXV° Festival Internacional (San Juan de Pasto. Colombia) y del Festival Círculo Escénico 2021 (Caracas. Venezuela), culminando el año pasado con la obtención del segundo premio en la Fiesta Provincial del Teatro 2021, que le permitió ser seleccionado para el Encuentro Regional de Teatro del NEA. Por otra parte, el jurado otorgó menciones estímulo en los rubros “Actuación e interpretación” (Lucas Ramírez) y “reescritura territorial dramática” (Carlos Leyes y Pablo Bontá).

En el 2022, “El fortín de los caranchos” se presentó en el marco del programa “Argentina Florece Teatral”, con dos funciones: la primera tuvo lugar en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Formosa y la segunda en la localidad de Tres Lagunas. Ahora en este mes, se cumplieron tres presentaciones en el Teatro de la Ciudad

En total, casi cuatro mil espectadores disfrutaron de “El Fortín de los Caranchos”, que acumula nueve funciones presenciales en capital (siete de las cuales fueron con entradas pagas) y una gratuita en el interior, además de la versión fílmica que estuvo colgada en YouTube y en las plataformas de los dos festivales internacionales mencionados anteriormente.

El destacado elenco está integrado por Laura Duré, Tomás Caballero, Lucas Ramírez, Carlos Leyes, Rubén Parra, Ariel Azas, Aranza Puyó, Mariana Ríos y Laura Borrini, con las nuevas incorporaciones de Cecilia Ortiz y Horacio Balassi, quienes desempeñan roles de suplencia. El staff se completa con Malén Del Basso y Florencia Sosa en producción y Alejandro Vallejo en prensa y difusión, mientras que la técnica se encuentra a cargo de Omar Giménez en iluminación y Alejandro Bogado Rodríguez en sonido.

Equipo de primera

“No alcanzan las palabras de agradecimiento hacia el público, que no sólo confió en nosotros y llenó la sala, sino que colmaron nuestras ganas de seguir apostando al teatro que tanto amamos.

En este caso me toca dirigirla, pero soy un eslabón más de un equipo que en serio es de primera, que no tiene que envidiarle nada a nadie y que dio muestras que el teatro masivo no es exclusivo de las grandes ciudades. Teatro hecho por formoseños y en Formosa que mayor orgullo que ese. ¡Qué sea teatro...siempre!” (Martín “Tincho” Iza. Director)

El arte es trabajo

“Quienes recogen el guante de la emoción y hacen del respeto una máxima. Y no dudan de que el arte es trabajo, y nos dan amor, empatía y toda la fuerza y la energía, para seguir construyendo este universo pleno de humanidad. Y pagan una entrada, Sí, tan simple como eso. Una entrada simboliza ese respeto. Hay quienes hacen una opción por el arte en su canasta de cotidianas inversiones, porque no dudan de que lo que van a ver lo vale. Con ellos, con ellas,… somos.

Y a ese público amoroso, que sí entiende todo, que hace esa fila amorosa después de diez funciones amorosas, y colma su sala. La de ellos y ellas, la nuestra, la de todos y todas, la del pueblo. A ustedes, gracias por dar sentido a este esfuerzo y vocación.

Que sea Teatro... ¡¡Salud!!” (Carlos Leyes. Dramaturgo. Actor. Productor)