Afirmó la Defensoría que declarar la emergencia del transporte para el interior no es una solución de fondo

Gialluca advirtió que, la propuesta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, añadió también aumentar los subsidios a $59.500 millones, lo que mantiene la inequidad en la distribución de los mismos con el AMBA. Debemos recordar que, desde el año 2019 el boleto de $18 no se actualiza en el Área Metropolitana, mientras que en las provincias del interior los usuarios pagan entre $60 y hasta $80, tal como sucede en la Ciudad de Formosa, a lo que debemos sumarle una prestación altamente deficiente por parte de Crucero del Sur Agrupación, “que cada día pone menos vehículos en las calles y los que salen no alcanzan a cubrir las necesidades que tienen los usuarios y por ello las largas esperas en todas las líneas, lo que se potencia en, horarios nocturnos, fines de semana y días feriados-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó en torno a la decisión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de Nación por la cual se declaró la emergencia en el transporte público del interior del país y se elevó el fondo compensador que pasa de $27 millones a $59.500 millones, “que hasta ahora esta medida que regirá hasta el 31 de diciembre del 2022, no constituye una verdadera solución de fondo, toda vez que continuamos con las fuertes asimetrías en los subsidios entre el AMBA y lo que se distribuye para el interior del país”.Lo que resta esperar es que ahora los diputados nacionales aprueben esta medida, “y que la mejoren toda vez que los Gobernadores del Norte Argentino lo que vienen exigiendo es que se distribuyan de manera equitativa los subsidios y en este caso falta mucho aún para llegar a esa meta”. Recordó el Funcionario Provincial que, el Gobierno Nacional se encuentra sin presupuesto, dado que los sectores opositores no lo aprobaron en su momento, entonces mientras van ingresando los recursos, se van aprobando las erogaciones, entre tanto, el Ejecutivo Nacional mediante DNU aumentan los porcentajes de subsidios del transporte del interior, pero las mayores sumas siguen yendo a parar al AMBA y a esto se le agrega que los usuarios de nuestra provincia y otras pagan los boletos el triple de caros que los vecinos de la zona Metropolitana. Asimismo, el Ombudsman Provincial, destacó que, en el día de la fecha, la Empresa Crucero del Sur depositó a favor de todos los choferes el bono de $15.000 que se debía y ahora esperemos que adopten las previsiones necesarias para hacer frente a los sueldos y aguinaldos con aumentos y al bono de $18.000 que debe abonar el 20 de julio del corriente año, evitándose así toda clase de medidas de fuerza en nuestra ciudad.