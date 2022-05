Rodríguez: “Nuestra situación epidemiológica es buena pero no dejemos las medidas de prevención”

La directora de Epidemiología Claudia Rodríguez insistió en la necesidad de continuar con las medidas preventivas del COVID-19 y de aplicación de dosis de refuerzos de las vacunas vigentes.

“La situación epidemiológica de la provincia con respecto al COVID-19 es buena, con muy poca cantidad de casos positivos por semana, sin internados en terapia intensiva y sin fallecimientos hace cuatro semanas consecutivas, lo cual hace que tengamos un muy buen estatus sanitario” comenzó destacando la funcionaria.

No obstante aclaró que a nivel nacional, se está observando un aumento de casos positivos en algunas provincias, una de ellas vecina nuestra, la provincia del Chaco, motivo por el cual “debemos estar alertas y no relajarnos con las medidas de cuidado como el uso del barbijo en espacios cerrados, lavado frecuente de manos o uso de alcohol en gel, ventilar los espacios cerrados, evitar aglomeración de personas y no compartir mate, tereré, ya que la pandemia aun no terminó”.

En la misma línea subrayó que es “muy importante y necesario” completar los esquemas de vacunación.

En ese sentido informó que el sábado 14 de mayo en la ciudad de Clorinda se aplicará la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis a adultos de 40 años en adelante cualquiera sean las vacunas que hayan recibido anteriormente, pacientes inmunosuprimidos y los niños mayores de 12 años con dos dosis de la vacuna Sinopharm. Las personas deberán concurrir con DNI y carnet de vacunas contra el coronavirus.

Para esta jornada se encontrarán habilitadas la Escuela de Frontera N° 17, la E.P.E.P. N° 21, la E.P.E.P. N°454, el Club Argentino del Norte y la Escuela de Frontera N° 9.

Cabe recordar que para poder recibir esta dosis de refuerzo tienen que haber transcurrido 90 días de la última dosis aplicada de la vacuna.

Antigripal

Por otro lado también continúa la vacunación antigripal, sumándose a los grupos que ya están recibiendo dicha vacuna, los adultos mayores de 70 años en adelante tanto de Capital como del interior provincial, sin necesidad de indicación médica, solo deben acudir al hospital o centro de salud con el DNI y el carnet de vacunación.