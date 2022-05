Censo 2022: Destacan rol preponderante que cumplirán los docentes

El miércoles 18 de mayo, desde las 8 de la mañana, los censistas comenzarán el relevamiento presencial del Censo Poblacional 2022, que se hace para obtener datos claves acerca de la demografía con el objetivo de mejorar y repensar las políticas públicas.

Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, la profesora Nora González, directora de Coordinación de Personal Docente, destacó el rol preponderante que cumplirán los docentes en el Censo 2022.

“Estamos en tiempo de descuento para un día histórico, donde los protagonistas van a ser los docentes. Nos preparamos con todo. Estamos ansiosos, ya ultimando detalles”, señaló.

Se trata de “un trabajo puesto en funcionamiento hace más de un mes”, recordando que “se tomó la decisión desde Estadísticas y Censos de trabajar con las Delegaciones Zonales. Cada delegado zonal se convierte en un jefe de departamento. Por ejemplo, a Formosa Capital la tenemos dividida en 33 fracciones. Cada fracción tiene sus radios, que a su vez poseen sus censistas”.

“Serán 16 radios y 135 censistas, en su mayoría docentes. Vamos a tener nuestra sede en la Escuela Primaria Nº 532 que comparte el edificio con la Escuela Secundaria Nº 80 del barrio Divino Niño”, amplió.

Hizo notar que “formamos un gran equipo y nos ayudamos entre todos para que este miércoles se trabaje con buena onda, paz, tranquilidad y serenidad”.

“El trabajo es totalmente interdisciplinario. Por supuesto que vamos a tener la ayuda y la colaboración de la Policía. El censista en realidad tiene que ir solo a recorrer su radio y puede pedir el acompañamiento de algún personal de seguridad en el caso que haga falta”, precisó.

Datos confidenciales y protegidos

A su vez, de manera categórica, enfatizó que “el censo trasciende a todos los Gobiernos, hace 153 años que se viene realizando y el de este miércoles va a ser el número 11. El último se hizo en el año 2010 y primero se hacían con una diferencia de más años, cada 14 años, pero después empezó a hacerse más regularmente, cada 10 años”.

Recordó que dicho censo debía haberse realizado en el año 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19 recién puede efectuarse ahora, “con esta característica de poder optar hacerlo hasta el miércoles a las 8 de la mañana en forma digital, o bien esperar la visita del censista”.

Dejó en claro que no debe haber “ningún temor” en la población, ya que “el censista va a estar perfectamente identificado porque va a tener una pechera y una credencial donde va a figurar el nombre, el apellido y el documento, los cuales se pueden constatar, también un código QR y además un número telefónico de una mesa de ayuda, si es que lo desean”.

Del mismo modo, “por ahí plantean: ‘yo no quiero decir cuánto gano’ o ‘no quiero decir si me vacuné o no’. En el cuestionario no existe ninguna de esas preguntas. No se pregunta sobre los ingresos, ni de la parte sanitaria, ninguna de esas cosas”, esclareció.

“Sólo los nombres de pila de los integrantes del hogar o la vivienda que se está censando. Así quiero llevar total tranquilidad y decir que los datos son confidenciales y están protegidos bajo la Ley de Secreto Estadístico Nº 17.622”, completó.

Clorinda

Por su parte, la delegada zonal de Clorinda, la profesora Feliciana Coronel, en declaraciones a esta Agencia, acentuó que “hubo muchos días de preparación para este operativo que se concretará este miércoles”.

En ese sentido, refirió que muchas personas se acercaron este martes a la sede de la Delegación Zonal de la segunda ciudad a realizar el censo digital. “Hubo una gran respuesta de la comunidad”, remarcó.

“Este trabajo siempre, históricamente, fue confiado al sector educativo y esta vez no es la excepción. Los docentes aceptaron el desafío de llevar adelante este operativo”, finalizó.