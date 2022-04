Detalló la Defensoría el levantamiento de diversos cortes de caminos provinciales

Estos venían produciendo graves perjuicios a docentes y sectores de la salud que no podían llegar a sus trabajos y además se denunció que en todos pedían dinero a cambio de poder transitar por los mismos, por lo que, debió intervenir la Fiscalía Penal de Las Lomitas a cargo del Dr. Rubén Darío Gon-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, informó que, en el día de la fecha aproximadamente en horas del mediodía, se procedió al levantamiento total del corte del camino 139 por parte de integrantes de la Comunidad La Mocha del Departamento Ramón Lista y que hace más de 1 mes no permitían el libre tránsito de docentes, personal sanitario y otros ciudadanos que desarrollan diversas tareas en Comunidades como Nuevo Sombrero Negro, La Rinconada y Pozo de Maza. Desde el Organismo de la Constitución, se coordinaron acciones con el Jefe de Destacamento de Pozo de Maza Oficial Principal Leandro Villagra, quien detalló que el Presidente Comisión de Fomento de Pozo de Maza D. Víctor Adolfo Pérez, dialogó con los manifestantes encontrando así alternativas de solución a los planteos de demandas habitacionales que venían haciendo desde hace tiempo. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en los Departamentos Ramón Lista y Matacos se tenía una serie de interrupciones al tránsito de caminos vecinales que perjudicaban especialmente a los docentes y agentes sanitarios para desarrollar sus tareas con normalidad. En ocasiones, se llegó al punto de no poder brindar las asistencias a niñas/os y adolescentes en los comedores escolares, pues los propios padres “cobrando peajes” no permitían pasar a nadie y esto repercutía negativamente en desmedro de sus propias hijas/os. En los casos de las Comunidades Wichí, Misión Nueva, Lote 1 y El Tucumancito se dio intervención a la Fiscalía Penal a cargo del Dr. Darío Gon de la Ciudad de Las Lomitas y con el auxilio del Director del Hospital de Ing. Juárez, se obtuvo la liberación del camino vecinal 9002, a 12km del Destacamento Policial Lote 8, donde se encontraba como Referente Laureano Luna. En otro corte, pero ubicado en la Comunidad de Lote 1, se dialogó con el manifestante Melgarejo Torres y en la Comunidad El Tucumancito con Griseldo Smith, donde todos ellos depusieron sus actitudes, dirigiéndose hasta la Localidad de Ing. Juárez para iniciar trámites de pensiones no contributivas y otras. Gialluca afirmó que, estas medidas extorsivas de cobro de peajes para que docentes y personal de salud puedan trabajar, además de constituir un delito, no dejaremos que se imponga como modalidad, ya que, “no podemos naturalizar conductas que tienen como finalidad únicamente recaudar dinero para fines que van en contra de la propia integridad psicofísica de los que lo reciben”. Por otro lado, nuestro problema es que nadie quiere denunciar estos hechos por temor a represalias y nosotros les decimos que se tienen que hacer las denuncias, dar intervención a las Fuerzas de Seguridad de la Policía de la Provincia y en esto, el reaseguro social es la actuación inmediata de la Justicia Penal Competente, citando a quienes cometen estos delitos e imputándolos de corresponder, pues siempre todos los canales de diálogo y espacios para encontrar soluciones, se encuentran disponibles, frente a peticiones o necesidades que puedan surgir en los lugares antes mencionados.