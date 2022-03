Soberanía Alimentaria tuvo jornadas de comercialización en sus diferentes puntos fijos

Este jueves por la mañana, el programa Soberanía Alimentaria llevó a cabo jornadas de comercialización en sus diferentes puntos fijos de la ciudad capital, con la participación de diversos productores locales.

Al respecto, AGENFOR conversó con Celeste García, integrante del programa, quien indicó que en esta ocasión se incorporó un nuevo consorcio de productores desde Laguna Blanca, “para disponer de productos de primera calidad y precios accesibles”, además de todo el esquema de ventas de cortes cárnicos y los productos de Molinos Formoseños.

“Hay que destacar el apoyo del Estado provincial para con los pequeños y medianos productores, brindándoles herramientas e insumos. Esto hizo posible que hoy podamos contar con estos productos”, resaltó.

Además, señaló que cuentan con una gran variedad de frutas, verduras y hortalizas, como ser rúcula, calabaza, zapallitos, achicorias, entre otros.

“Contamos con los tres puntos de venta en capital, y continuamos con la venta itinerante en el interior, retomamos el recorrido de las localidades, ya estuvimos en Las Lomitas y el viernes estaremos en El Colorado”, explicó.

En ese sentido, García invitó a la comunidad en general a acercarse como consumidores, pero también a los pequeños productores y pymes formoseñas, ya que “la convocatoria está abierta”.

También estuvieron presentes, en esta jornada, más de 20 productores del consorcio paippero de Riacho He He, aunque aclararon que hay productos con los que no cuentan debido a las sequías, como la acelga y cebollita; pero hay otros como mandioca, batata, remolacha, rúcula, zapallo, huevo, queso y miel.

Por último, Carlos Velazco, productor de chacinados de Formosa Capital, expresó que en los puntos fijos de Soberanía tiene la posibilidad de comercializar salame, salamines, mortadela, jamón, bondiola, chorizo de Viena y panceta.

“Este programa nos ayuda a los productores para promocionar, para que la gente sepa que esto se fabrica acá”, finalizó.