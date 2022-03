Insfrán anunció un aumento salarial del 50% para empleados públicos activos y pasivos

Se pagará en tres tramos: 25% a partir del 1° de marzo, 15% a partir del 1° de Julio y el 10% restantes a partir del 1° de septiembre.

El gobernador Gildo Insfrán dispuso este lunes 7 de marzo un aumento salarial destinado a empleados públicos. Lo hizo durante una conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por gremialistas.

Este aumento representa para el Tesoro Estatal durante el presente ejercicio, un desembolso superior a los 18.200 millones de pesos.

Se trata de un incremento del 50% en las remuneraciones del personal de la administración pública provincial, que se pagará en tres tramos: 25% a partir del 1° de marzo, 15% a partir del 1° de Julio y el 10% restantes a partir del 1° de septiembre.

Los porcentajes se aplicarán sobre los importes vigentes al mes de febrero del corriente año. La medida comprende a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social.

Asimismo, se fijan los haberes mínimos de bolsillo garantizados – previo a considerar las asignaciones familiares – para los agentes activos: marzo $50.625, julio $58 mil y septiembre $65 mil.

Escalafón docente

Por su parte para el escalafón docente, se establece el incremento del haber básico y la incorporación de importes a partir de los períodos que se indican y los nuevos valores de puntos índices respectivos: en marzo se incorporan $ 2.800, mil pesos corresponden a un remanente suma no remunerativa no bonificable Fondo Compensador Provincial Septiembre/21 y $1800 a la Asignación Especial no remunerativa no bonificable Octubre/21, resultando el valor del punto índice en $134,295276.

En julio, se fija el valor del punto índice en $157,125477, mientras que en septiembre, ese valor ascenderá a $172,837989.

Estos incrementos se extienden a los agentes pasivos docentes de la Caja de Previsión Social.

Por otra parte, se fija el haber mínimo inicial de bolsillo docente, a partir de marzo en $50.625, junio $53.333, julio $58.000 y septiembre $65.000.

IPS

Insfrán informó que las pensiones de los beneficiarios incluidos en la Ley Nº 482 -Instituto de Pensiones Sociales-, se incrementarán sobre los importes vigentes al mes de febrero 2022, en tres tramos: 25% en marzo, 15% en julio y 10% en septiembre.

Conferencia de prensa

Antes de brindar el anuncio, el gobernador confirmó que se trataba de “la culminación de las conversaciones con los secretarios generales de los distintos gremios del sector público para el aumento salarial del año 2022”.

Sobre el acuerdo de refinanciación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, afirmó que fue citado a participar de la reunión con la Comisión Presupuesto y de Hacienda y de Finanzas, pero no podrá asistir ya que este 8 de marzo encabezará el acto para conmemorar el Día de la Mujer en Formosa.

De todas formas, remarcó que “la reunión es muy importante porque de eso depende la economía del país, ya que han endeudado nuestro país de una manera irresponsable, es imposible cumplir esos pactos que se firmaron”

“Del FMI nunca espero nada bueno, pero hay que elegir lo menos malo y hay que buscar un acuerdo, sino nadie más les prestará dinero a la Argentina” manifestó el primer mandatario.

Además, ante la pregunta sobre la existencia de ciertos incrédulos o quienes dudan sobre el sostenimiento del superávit de la provincia durante 20 años, expuso que “no son muchos, ya que, de otra manera, yo no estaría acá” y agregó que “evidentemente son mayoría los que nos creen lo que decimos y hacemos”.

Insfrán fue consultado además sobre las medidas que podría tomar el gobierno provincial para evitar un impacto negativo en los precios, tras el anuncio. Aquí aclaró que este tipo de decisiones hacen a la macroeconomía y la política nacional.

En este sentido insistió en remarcar que existen solamente 18 empresas alimenticias en la Argentina formadoras de precio, por eso “desde el gobierno hay que ponerle margen a esta gente, porque si no será imposible manejar la inflación, pero hay que manejarla porque no habrá aumento de sueldo que saciará la voracidad de ganar de quienes concentran estas riquezas”, aseveró.

El Gobernador también, en relación al posible aumento de haberes de los empleados municipales, adelantó que “cada intendente fijará su aumento salarial, dentro de las posibilidades que tienen”, explicando que los municipios son entes autárquicos, confirmando que las conversaciones son permanentes.

Repercusiones

Finalizada la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, donde anunció un incremento salarial del 50% para empleados públicos, los gremialistas del sector manifestaron su opinión al respecto.

La titular de Sindicato Docente de Formosa (SIDOFOR) Estela Escobar señaló a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que “Es un día de celebración, siempre un anuncio del gobernador es un manantial de agua fresca para el bolsillo del trabajador” y añadió que “Ahora con este aumento del 50% posiciona a Formosa en la cúspide de todas las negociaciones salariales, en la aplicación de las políticas salariales y esto hace honor a la justicia social que está incluida en el Modelo de Provincia”.

Por su parte el titular de UPCN, Isabelino Idoyaga consideró que “es un buen número, es lo que veníamos hablando” y adelantó que en septiembre se retomará la mesa de diálogo que mantienen con el gobernador para “analizar el avance de la inflación, porque el objetivo es que los salarios le ganen siempre”.

El gremialista manifestó su deseo de que el aumento alcance a los trabajadores municipales del interior provincial.

También se pronunció el secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF) Luis Branchi al considerar que el anuncio es “un buen cierre de esta primera parte de la discusión paritaria. No olvidemos que hace pocos días cerramos la paritaria nacional docente con un 45.6% de aumento, y acá se cerró con un 50%: 25% marzo, 15% julio y 10% septiembre, y ahí nuevamente sentarnos a discutir sobre cómo viene avanzando la inflación por sobre o por debajo del salario”.

En tanto Erber Núñez Barrios, referente del Nucleamiento Arturo Jauretche opinó que “esto forma parte del plan estratégico de la provincia, de la gestión y el esfuerzo que realiza nuestro gobernador para cubrir las demandas, necesidades y expectativas de cada sector de la provincia”.

Miguel Duarte secretario adjunto de UDA, seccional Formosa, dijo que el anuncio superó las expectativas, teniendo en cuenta “el piso que fijó Nación, este aumento es satisfactorio, por supuesto tenemos en cuenta la inflación que sube, y los sueldos que suben por la escalera, haciendo una comparación brusca”.

Para el gremialista el anuncio “caerá bien en todo el espectro educativo, jubilados, porque tenemos un 25% a partir del primero de marzo, luego en julio y en septiembre, también una revisión a partir de ese mes, teniendo en cuenta la paritaria nacional”.

También, Rubén Chávez, secretario del sindicato Agremiación del Docente Formoseño (ADF), se mostró “muy satisfecho” con el anuncio salarial realizado por el gobernador Gildo Insfrán, el cual fue “producto del acuerdo logrado en negociaciones entre los gremios y el Gobierno provincial”.

Por ello, resaltó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “en absoluto, es un aumento muy importante para todos los trabajadores” de la Administración Pública.

En ese contexto, la medida que ha dispuesto el Ejecutivo comprende un incremento del 50% que será de manera escalonada: 25% a partir del 1º de marzo, 15% en julio y 10% en septiembre.

Dijo además que “luego de eso, el compromiso como se hizo ya el año pasado, es de volver a sentarnos con el Gobierno a ver la evolución de la inflación para poder así tomar decisiones en cuanto a lo salarial”.

De esa manera, se podrá analizar “una cuestión que golpea muy fuerte a los trabajadores”, marcando que en esto “el Gobierno es muy consciente, ya que en los diálogos que fuimos teniendo con el Gobernador, él nos manifestó que su mayor preocupación es cómo evolucionan los precios”.

A su vez, recordó el referente de ADF que, en el 2021, “se había hecho un acuerdo del 42% de aumento en primera instancia y luego en septiembre, analizando la evolución de la inflación, se agregó un 10% más en octubre, llegando así al 52% anual”.

Por último, otro aspecto que consideró que se debe valorar “muchísimo” es que “en la provincia aquellos que ya están jubilados son los primeros que perciben su haber y el último día hábil todos los activos, lo cual es muy importante”, porque se cumple con el pago de los sueldos en tiempo y forma.