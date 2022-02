“No se exigirá el pase sanitario en las instituciones del sistema educativo” aclaró Naudi

CICLO LECTIVO 2022

El funcionario aclaró publicaciones que se prestaron a confusión y señaló que no será obligatoria la presentación del pase sanitario con vacunas, en ámbitos educativos.

El director de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación, Marcelo Naudi confirmó que se trabaja en el acondicionamiento de escuelas, en conjunto con diferentes estamentos del Estado con vistas al próximo inicio del ciclo lectivo 2022.

En diálogo con Agenfor comentó que en estos días se concreta la inscripción de estudiantes de segundo a sexto año, como también avanza el acompañamiento pedagógico a través de “Volvé a la Escuela” y “Estudiar en Verano”.

Destacó el funcionario que para el ministerio de Cultura y Educación “no es requisito excluyente la presentación del pase sanitario para el proceso de inscripción, para acceder a exámenes o cualquier actividad en todos los niveles del ámbito educativo provincial”.

Pidió aclarar este punto ante algunas publicaciones que se prestaron a confusión, y adelantó que “vamos a establecer diálogo con las instituciones que todavía tengan dificultad para interpretar la norma, que establece al pase sanitario para el acceso a otras instituciones, no menciona a los ámbitos educativos”.

Al explicar aún más la cuestión señaló que “Todo el esfuerzo del sistema educativo provincial está puesto en que los chicos que hayan tenido algún tipo de dificultad para vincularse con la escuela, vuelvan a la escuela y estén en ella, para poder acompañarlos. Tomar la decisión de excluir o no permitir el ingreso exigiendo pase sanitario es un contrasentido, va en contra de toda la política educativa provincial” argumentó.

“Reafirmamos que no se exigirá el pase sanitario en las instituciones del sistema educativo e incluso haremos una comunicación múltiple a las instituciones” precisó.

“Es importante que entendamos que el rol de las instituciones educativas respecto del pase sanitario es tener un registro para tener una idea estadística de cuantos estudiantes tienen completo el esquema de vacunación y cuantos no lo tienen, de manera tal de orientar acciones estratégicas para alcanzar a esa población con la vacunación, independientemente de las razones por las cuales esas personas no están vacunadas. Respetamos también el derecho de aquellos padres que decidieron no vacunar a sus hijos” fundamentó.