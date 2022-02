La compra de autotest, obliga a su uso y por ello no se lo puede guardar por las dudas

Gialluca informó que, los precios varían según la cadena de farmacias donde se adquieran y que los disponibles son todos del mismo laboratorio-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, actualmente dos cadenas de farmacias en nuestra provincia están autorizadas a vender 2 unidades de autotest para detectar el Covid – 19 del Laboratorio Jayor y en una el costo es de $1.650 y en la otra de $1.810. Se trata de una de las cinco pruebas de detección casera de coronavirus aprobadas por la Anmat, y hasta el momento es la única que se consigue en Formosa. El vendedor debe tomar los datos y cargarlos en el Sistema de Autorización Farmacéutico: número y tipo de documento, nombre y apellido, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, país, localidad, dirección, teléfono celular y fijo, correo electrónico, producto y número de serie que figura en el test. Esto tiene que ver con la trazabilidad. El código de barra que figura en el test es único y quedará vinculado al número de DNI, lo que implica que solamente esa persona lo puede usar. Por eso es importante que el cliente sepa quién será el usuario específico de esa prueba. Una vez cargados los datos se imprime un comprobante para la sucursal y otro para el cliente, que tiene carácter de declaración jurada. La persona se compromete a informar los resultados en un lapso de siete días. En principio, el usuario cuenta con 24 horas para reportar. Está la opción de realizarse la prueba más adelante, pero sólo se dispone de 7 días como máximo, es decir que no se puede tener el test en casa “por las dudas”. En el caso de que el cliente no notifique el resultado, la farmacia debe ubicarlo y corroborar el informe. Si la persona que lo ha adquirido no informa el resultado no puede volver a comprar otro test. Existen dos formas de cargar el resultado: la primera es por medio del Código QR que figura en la declaración jurada o de la página web; la segunda, cuando la persona contacta a la farmacia y allí se encargan del trámite. El Ombudsman Provincial apeló a la ética y responsabilidad de cada ciudadano que deba informar de modo fidedigno lo que arroje realmente el resultado, pues de lo contrario, quienes pretendan desvirtuar u ocultar datos sobre este tema, ponen en riesgo la salud de toda nuestra Comunidad.