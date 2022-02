Convocan a la comunidad a sumarse a la donación de plaquetas por aféresis

Componente de la sangre indispensable para mejorar la salud y calidad de vida de cientos de personas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Provincial de Hemoterapia, se hace un llamado a los formoseños a formar parte de los donantes de plaquetas por aféresis, para hacer posible que quienes necesitan de este elemento sanguíneo para mejorar su salud y calidad de vida, puedan hacerlo gracias al acto solidario y generoso de la donación.

Las plaquetas son uno de los componentes presentes en la sangre que impiden que ocurra una hemorragia, en el caso de una lesión en los vasos sanguíneos, adhiriéndose entre sí y formando un tapón. Son únicamente producidas por los seres humanos y solo pueden obtenerse por medio de la donación.

Resultan fundamentales porque algunas personas tienen déficit de este producto en su organismo. Por ejemplo, es de extrema necesidad para los pacientes oncohematológicos, como soporte para su sistema inmunológico deteriorado. También, es un componente muy importante para que puedan llevarse a cabo las cirugías cardiovasculares y de otros tipos.

Procedimiento por aféresis

Cabe mencionarse que, la aféresis es un tipo de donación en el que solo se extrae alguno de los hemocomponentes sanguíneos deseados. Por lo tanto, es mucho más eficiente que una donación convencional porque se obtienen solo aquel elemento que se necesita de la sangre y los otros se le devuelven al donante.

Es un procedimiento seguro, que dura entre 90 y 120 minutos. Pasadas las 48 horas luego de la donación, el donante recupera los valores normales de plaquetas, pudiendo nuevamente presentarse a donar después de las 72 horas. Este tipo de donación es muy eficiente y el procedimiento permite que de un solo donante se puedan obtener el equivalente a 7 u 8, y hasta 10 unidades de plaquetas que se extraen de donaciones convencionales.

¿Cómo hacer para donar plaquetas?

Quienes deseen ser donantes de plaquetas por aféresis, pueden concurrir al banco de sangre del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”, lunes a viernes 7.30 a 12.30. Pueden también comunicarse al teléfono 3704 – 269255, donde se le brindará la información pertinente a la donación y las instrucciones que se deben seguir.

Requisitos

Se debe concurrir con DNI en mano. Tener entre 18 y 60 años, gozar de buena salud en general, no haberse realizado piercing ni tatuajes en el último año, pesar más de 60 kg, no haber cursado embarazo o aborto, ni ser paciente inmunosuprimido.

Antes de acudir a la donación, la persona debe desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas.

No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

No tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.